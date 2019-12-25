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Военное обозрение

Военная мощь России слаба, но опасна, считают в Болгарии

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Источник изображения: topwar.ru

Пожар на авианосце "Адмирал Кузнецов" находится в ряду злосчастных событий, сопровождающих жизнь российской армии, показывая слабость военной мощи Москвы. Данное мнение выразило болгарское издание Mediapool.

Россия воспрянула

Спустя три десятилетия после падения Берлинской стены Россия восстановилась и показала боевой потенциал, который вселяет страх не только в её соседей, но и всему миру. Однако она все еще борется с трудностями, связанными с качеством личного состава

- указывает издание.

С его слов, война с Грузией 2008 года показала, что армия не очнулась от коллапса, последовавшего после 1989 года. В этой связи на официальном уровне было принято обязательство заменить 70 % военной техники к 2020 году и реформировать структуру персонала, которая опиралась на призыв, а многие подразделения были катастрофически не доукомплектованы.

В ходе реформирования число подразделений было резко сокращено и развернулось создание профессиональной армии на основе кадрового сержантского состава. Однако результативность предпринятых мер вызывает сомнения у издания.

С одной стороны, современная российская армия действует глобально и зачастую эффективно, "в масштабах, немыслимых в начале века". В частности, конфликт в Сирии дал спецназу и пилотам дополнительный боевой опыт, а корабли и самолеты доходили вплоть до Южной Африки и Латинской Америки. Развитие целого ряда технологий потревожило потенциальных противников Кремля. Сюда относятся системы ПВО, способные осложнить жизнь западных ВВС; новое поколение ударных ракет, заставившее США выйти из ДРМСД.

Источник изображения: topwar.ru

Опасная слабость

С другой стороны, остаются серьезные проблемы с личным составом и перевооружением. Чувствительный удар был нанесен разрывом отношений с Украиной, которая играла большую роль для оборонной промышленности РФ.

Показательно, как новейшие российские фрегаты столкнулись с отсутствием двигателей

- отмечает Mediapool.

По его мнению, остается в лучшем случае проблематичным боевой дух армии. В качестве довода приводится случай расстрела призывником восьми сослуживцев на фоне "традиционных для армии издевательств".

Однако, как пишет издание, "самое большое мастерство России" заключается в выборе верного направления применения своих войск.

Несмотря на обычные для неё проблемы, русская армия готова успешно сражаться у непосредственных границ страны, что дает ей преимущество перед западными державами из-за их растянутых линий снабжения

- указывает болгарское издание, делая вывод о том, что "военная мощь Москвы может всё еще иметь трещины, но она обновляется".

Для противников это делает российскую армию весьма опасной

- заключает Mediapool.

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