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Российская газета

В российские войска передали новые системы ПВО

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Каждая пусковая установка системы С-350 "Витязь" несет до 12 ракет с радиусом действия до 120, 40 и 15 километров.
Каждая пусковая установка системы С-350 "Витязь" несет до 12 ракет с радиусом действия до 120, 40 и 15 километров.
Источник изображения: РИА Новости

Концерн Воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей", специализирующийся на разработке и производстве новых средств ПВО, передал военным первый комплект зенитной ракетной системы С-350 "Витязь". По некоторым данным, его отправят в учебный центр в Ленинградской области.

Но прежде новейшая техника, предназначенная для защиты войск и объектов от массированных ударов с неба, прошла приемо-сдаточные испытания на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Там расчеты С-350 в том числе успешно выполнили стрельбы по реальным воздушным целям.

Известно, что эти комплексы со временем заменят в войсках стоящие почти сорок лет на вооружении нашей армии системы С-300ПС.

"Витязь" - своего рода промежуточная версия между "техсотками" и "четырехсотками". С-350 конструкторы сделали более легким и маневренным, чем С-400 "Триумф". По сравнению с "Фаворитом" у него увеличенный и мощный боекомплект, повышенная живучесть.

Разработчики утверждают, что "Витязь" получил ракету с лучшими, чем у С-300ПС, характеристиками. Она более маневренная, имеет преимущества по минимальной и максимальной высоте поражения цели, оснащена головкой самонаведения, что крайне важно в условиях возможного массированного применения противником высокоточных средств поражения.

На последнее обстоятельство, между прочим, обратил внимание президент Владимир Путин на одном из совещаний по военной тематике в Сочи в мае нынешнего года.

По некоторым данным, каждая пусковая установка С-350 несет до 12 ракет с радиусом действия до 120, 40 и 15 километров. Они способны перехватывать цели, летящие со скоростью до 4 800 метров в секунду. Эта универсальность позволяет использовать новый зенитный ракетный комплекс как автономно, так и в составе эшелонированной системы ПВО.

Но главное, что боевая работа на "Витязе" полностью автоматизирована. Этот комплекс оборудовали необслуживаемым стрельбовым радиолокатором, который самостоятельно обнаруживает, захватывает и сопровождает воздушную цель. А в нужный момент по команде пускает по ней ракету и выдает информацию на пункт боевого управления.

Расчет С-350 подключается к уничтожению цели на стадии ее обстрела. Наличие у многофункционального радиолокатора двух рабочих режимов - секторального и кругового - гарантирует поражение вражеского объекта, с какой бы стороны он ни подлетал. Причем "Витязь" готов одновременно работать по нескольким таким целям, в том числе по крылатым и высокоточным ракетам, а также по тяжелым беспилотникам.

ВКС - не единственный вид Вооруженных сил России, получающий новые средства ПВО. Вчера стало известно, что Тульскую 106-ю десантную дивизию начали оснащать современными зенитными ракетными комплексами "Стрела-10МН" и "Верба". По сообщению минобороны, их планируют использовать вместе с радиолокационной станцией "Гармонь".


Юрий Гаврилов

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Страны
Россия
Продукция
С-300
С-300П
С-350 50Р6А "Витязь"
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