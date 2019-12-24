Не тот уровень. Аналитик о словах генсека НАТО про встречу с Путиным

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности провести личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, но при одном условии, сообщают СМИ. В эфире радио Sputnik политический аналитик Павел Шипилин прокомментировал это заявление.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения сложностей в отношениях между альянсом и Москвой, сообщает RT со ссылкой на агентство DPA.

"Если будут подходящими рамочные условия, то я встречусь с президентом Путиным", – сказал Столтенберг в интервью агентству, не уточнив, какие условия он имеет в виду.

На фоне сложных отношений с Россией генсек НАТО отметил важность диалога и решения вопросов за столом переговоров.

"Россия – наш крупнейший сосед, и это так и останется", – констатировал он.

По словам Столтенберга, даже если отношения с Москвой не улучшатся, альянсу необходимо быть в состоянии "управлять" ими.

В эфире радио Sputnik политический аналитик Павел Шипилин прокомментировал это заявление.