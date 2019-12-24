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РИА Новости

Не тот уровень. Аналитик о словах генсека НАТО про встречу с Путиным

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите НАТО.
Источник изображения: © AP Photo / Francisco Seco

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности провести личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, но при одном условии, сообщают СМИ. В эфире радио Sputnik политический аналитик Павел Шипилин прокомментировал это заявление.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения сложностей в отношениях между альянсом и Москвой, сообщает RT со ссылкой на агентство DPA.

"Если будут подходящими рамочные условия, то я встречусь с президентом Путиным", – сказал Столтенберг в интервью агентству, не уточнив, какие условия он имеет в виду.

На фоне сложных отношений с Россией генсек НАТО отметил важность диалога и решения вопросов за столом переговоров.

"Россия – наш крупнейший сосед, и это так и останется", – констатировал он.

По словам Столтенберга, даже если отношения с Москвой не улучшатся, альянсу необходимо быть в состоянии "управлять" ими.

В эфире радио Sputnik политический аналитик Павел Шипилин прокомментировал это заявление.

"Надо понимать, что чиновник НАТО, пусть даже занимающий пост генерального секретаря, это не тот уровень, который может диктовать некие условия. У Столтенберга должность организационная, он выполняет всякие технические задачи. Поэтому сказать, что он имел в виду, сложно. Можно предположить, что у него будут полномочия, которые он получит от членов НАТО, для таких переговоров, и в этом случае, наверное, имеет смысл прояснить позиции. Нам интересно встречаться с руководителями стран-членов НАТО. Напомню, что с главой Турции, например, у нас нормальные рабочие отношения. С Соединенными Штатами – главным членом НАТО – отношения напряженные, и нам надо выстраивать их напрямую… А промежуточные звенья не определяют политику НАТО…", – считает Павел Шипилин.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
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1 комментарий
№1
24.12.2019 08:08
уровень столтенберга - министр обороны) ну или там секретарь шос
0
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