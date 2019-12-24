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РИА Новости

В России начались учения по обеспечению устойчивой работы рунета

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Работа за компьютером
Работа за компьютером.
Источник изображения: © РИА Новости / Руслан Кривобок

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Всероссийские учения по обеспечению устойчивой работы рунета, "интернета вещей" и связи общего пользования проходят в понедельник, их проводит Минкомсвязь РФ совместно с другими органами власти и операторами связи.

Один из эпизодов штабных учений проходит в IT-компании "Ростелеком-Солар", где изучается кибербезопасность объектов электроэнергетической сферы, планируется, что на следующих учениях будет испытываться устойчивость к негативным воздействиям объектов транспортной сферы и ОПК.

"Мы с вами находимся в помещении, где реализован киберполигон, который создается в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика". Его основная задача - моделировать инфраструктуру тех или иных отраслей. Сегодня мы отрабатываем угрозы в электроэнергетической сфере. Мы планируем, что у нас будут подобного рода учения для сферы транспорта, промышленного комплекса и ряда других", - сказал журналистам замглавы Минкомсвязи, руководитель учений Алексей Соколов.

По его словам, задача учений - обеспечить устойчивое функционирование интернета в РФ при любых обстоятельствах. Чтобы ни у граждан, ни у коммерческих организаций, ни у органов власти не было проблем с доступом в интернет и с обеспечением его безопасной, надежной работы на всей территории нашей страны.

"Наша задача сейчас понять, какие угрозы могут возникать в процессе взаимодействия информационных систем, чтобы минимизировать возможности отключения абонентов в случае компьютерных атак либо других недекларируемых функций, которые могут возникнуть в информсистемах", - добавил Соколов. Он также отметил, что аналогичные тестирования планируется провести в области транспортной телематики, функционирования систем предприятий оборонно-промышленного комплекса и ряда других. Это задача на следующие годы.

"В чем плюс полигона: мы можем здесь с помощью виртуальных машин, серверов практически полностью повторить, например, инфраструктуру РЖД, не привлекая их в реальности. Мы можем воссоздать такую систему на киберполигоне и отрабатывать с ней тот алгоритм, который злоумышленник пытался бы реализовать, но не используя сети связи общего пользования, то есть без малейшего риска для самой сети связи и самих потребителей", - заключил замминистра.

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Россия
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Минкомсвязь России
РЖД
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Военные учения
ИТ
Кибербезопасность
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