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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Еще раз о судьбе российских военных объектов в Беларуси

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474-й отдельный радиотехнический узел «Барановичи»
474-й отдельный радиотехнический узел «Барановичи».
Источник изображения: http://wikimapia.org/

В последние месяцы тема «углубления интеграции» в рамках Союзного государства Республики Беларусь и Российской Федерации не сходит с первых полос средств массовой информации обоих стран. Несмотря на то, что прорабатываемые и готовящиеся к подписанию в настоящее время так называемые «дорожные карты» касаются в основном экономических и юридических вопросов, ряд экспертов высказывают предположения о том, что в ходе совместной работы белорусских и российских специалистов учитываются, в том числе, и вопросы обеспечения совместной военной безопасности двух государств.

Не случайно Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 14 ноября на встрече с Госсекретарем Совбеза Станиславом Засем: «Все возникающие вопросы (в переговорах с Россией) необходимо свести, положить на стол и показать: старшие братья-россияне, вы посмотрите, какие услуги мы вам оказываем, и это недешево… Надо все эти вопросы сводить на уровне правительства и на стол: вот, мы помогаем. И чтобы российское общество знало и понимало, что никакие белорусы не нахлебники».

Не исключено, что одним из вопросов, который в данном контексте может стать «предметом торга», станет пролонгация белорусско-российских межправительственных соглашений от 6 января 1995 года об аренде Россией недвижимого имущества и земельных участков, на которых располагаются 474-й отдельный радиотехнический узел «Барановичи» (Ганцевичи, Брестская область) и 43-й узел связи Военно-морского флота РФ (Вилейка, Минская область). Эти соглашения вступили в силу 7 июня 1996 года на срок в 25 лет, который истекает 6 июня 2021 года. По заявлениям Минобороны Беларуси, Минск и Москва должны определиться с продлением сроков аренды этих военных объектов до июня 2020 года.

Напомним, что эксплуатация российских комплексов в Вилейке и Ганцевичах осуществляется без взимания белоруской стороной всех видов налогов и оплат. В качестве компенсации Россия безвозмездно предоставляет Беларуси информацию о ракетно-космической обстановке и полигоны для проведения боевых стрельб.

Значимость обоих российских объектов в последние годы значительно возросла.

Так, РЛС в Ганцевичах, входящая в состав системы предупреждения о ракетном нападении, становится ключевым объектом в связи с выходом США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. В случае размещения РСМД в Европе станция будет способна обнаруживать их пуски на самых ранних стадиях.

В то же время узел связи с подводными лодками в Вилейке все активнее будет использоваться ВМФ России, рост численности и активности подводного флота которого в Мировом океане в последние годы сильно беспокоит командование НАТО.

Очевидно, что вклад данных военных объектов в общую военную безопасность Союзного государства не подвергается сомнению белорусским руководством.

Не случайно А.Лукашенко в очередной раз повторил свое мнение по этому вопросу в ходе пресс-конференции 1 марта этого года в ответ на вопрос российских журналистов: «Мы с вас копейки и впредь не возьмем, даже если вы налоговый маневр не отрегулируете, пусть будут у вас эти деньги, потому что это общая наша безопасность».

Несомненно, белорусское руководство в ходе переговоров по экономической интеграции имеет полное право настаивать на учете фактора наличия военных объектов на своей территории, также как и своего участия в совместной региональной группировке войск.

В любом случае необходимость нахождения российских станций в Вилейке и Ганцевичах на безвозмездной основе, безусловно, и впредь не будет подвергаться сомнению, несмотря на любые экономические разногласия Беларуси и России. И, вероятнее всего, в 2020 году соглашение о продлении аренды соответствующего имущества и земельных участков будет подписано.


Сергей Острына

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Гана
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