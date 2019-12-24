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Российская газета

Сроки военного контракта могут поменять

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Источник изображения: Сергей Коньков/ТАСС

Стали известны подробности одобренной кабмином инициативы, несколько меняющей правила заключения контракта с кадровыми военнослужащими.

Речь идет о корректировке статьи 38 Закона "О воинской обязанности и военной службе", регламентирующей сроки нахождения таких людей на профессиональной службе в армии и других силовых ведомствах России. Депутатам Госдумы предложено так отредактировать закон, чтобы офицеры, прапорщики и мичманы, обучающиеся в аспирантурах и адъюнктурах для подготовки докторских и кандидатских диссертаций, были обязаны заключать после учебы контракт не менее чем на 5 лет службы. А остальные кадровые командиры не могли ограничивать свое пребывание в военном строю 12 месяцами.

В 2018-м около 4 тысяч офицеров заключили новые контракты, предусматривающие всего год службы

Логика инициативы, в общем-то, понятна. Какой смысл тратить государственные средства на подготовку таких профессиональных служивых, когда закон официально разрешает им увольняться из армии после года службы. Ранее в разговоре с корреспондентом "РГ" председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев напомнил: такая норма в нашем законодательстве появилась в 2014 году. По словам Груздева, ее ввели, "чтобы привлечь в ряды Вооруженных сил граждан, ранее проходивших военную службу на должностях солдат и сержантов. Предполагалось, что краткосрочные контракты можно будет заключать, например, для службы в "горячих точках" или выполнения особых заданий, не обязательно боевых. Да и в целом годичный контракт интересен людям, готовым вернуться в армию, но по каким-то причинам предпочитающим не заключать контракт на несколько лет".

Однако быстро выяснилось, что 12-месячную профессиональную службу стали нередко выбирать лейтенанты с капитанами. "В 2018 году около 4 тысяч офицеров заключили новые контракты сроком на год, это на 80 процентов больше, чем было годом ранее", - пояснил Владимир Груздев. По его мнению, если тенденция сохранится, в дальнейшем могут возникнуть проблемы с проведением плановых замен в воинских частях. Сейчас такой перевод производится не раньше чем за год до истечения срока военной службы и не менее чем за три года до достижения предельного возраста пребывания в строю. В итоге военнослужащий, заключивший 12-месячный контракт, не попадает под плановую замену, что особенно устраивает офицеров и прапорщиков, обосновавшихся в Москве, Питере и других "теплых" местах. Имея на руках нужную и по всем статьям законную бумагу - годовой контракт, - они сидят там без опаски оказаться в провинциальном гарнизоне. Вот с такой несправедливой практикой и предлагают покончить законодателям.

Нововведения не должны затронуть две категории профессиональных военных - рядовых и сержантов контрактной службы, а также офицеров, прапорщиков и мичманов, оставшихся в армии после того, как они достигли предельного возраста пребывания в армейском строю. Для них годовой контракт сохранят.


Юрий Гаврилов

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Страны
Россия
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