Как комплект экипировки "Ратник-2" улучшает боевые возможности военных

Новый комплект боевой экипировки "Ратник-2" способен увеличить дальность обнаружения целей ночью и в условиях ограниченной видимости в полтора раза. Кроме того, кучность стрельбы стрелкового оружия увеличивается в 1,6 раза.

Эти комплекты уже получили более 70 процентов военнослужащих Сухопутных войск. Как сообщили в группе информационного обеспечения Сухопутных войск РФ, такие современные "доспехи" позволили вдвое улучшить боевые возможности солдат.

"Ратник-2" начал серийно поступать на вооружение российской армии с 2017 года.

За несколько лет он доказал свою эффективность. Эту экипировку солдат будущего наши бойцы уже протестировали и в суровых условиях Арктического Заполярья, и в жарких песках Сирии. Везде боевая экипировка показала себя с самой лучшей стороны.

Конечно, как и в любой новой форме, российские военные выявляют у "Ратника" определенные изъяны, однако производители экипировки совместно с военными стараются оперативно устранять все недочеты.

К примеру, в ходе доработок удалось снизить вес комплекта до 24 кг, что позволило военнослужащим быть более мобильными на поле боя. Работа по усовершенствованию боевой экипировки "Ратник" ведется постоянно.

Несомненным плюсом военные называют появление в экипировке прицельного комплекса, который может работать и днем, и ночью, унифицированного оптического и тепловизионного прицела.

Если говорить про комплект "солдата будущего" в целом, то "Ратник" представляет собой модульную систему, состоящую из 10 различных подсистем, которая может изменяться в зависимости от боевой ситуации и климатических условий.

Под эту экипировку специально создавалось новейшее стрелковое вооружение, к примеру, автоматы АК-12 и АЕК, специальные снайперские комплексы.

В комплект входит более 40 элементов, включая системы индивидуальной бронезащиты, средства связи, целеуказания и навигационную аппаратуру

В "Ратник" входят комплекты защиты, такие как бронежилет, способный выдержать выстрел снайперской винтовки с близкого расстояния и бронешлем, надежно защищающий от осколков, новейшие средства связи.

В "Ратник" входит даже гарнитура с активным шумоподавлением, которая глушит грохот выстрелов, но при этом усиливает тихие звуки.

"Мозгом" экипировки является встроенный в нее комплекс управления, разведки и связи "Стрелец". Он может работать 12 часов на одном аккумуляторе в режиме непрерывной связи при температурах от минус 40 до плюс 60 градусов.

Благодаря ему боец не сможет заблудиться при переходе или потеряться на поле боя. Для этого солдату нужно только нажать кнопку, и информация тут же передается на устройство.

Командир с помощью небольшого планшета, защищенного от ударов, пыли и воды, может отслеживать местоположение всех бойцов своего подразделения по спутниковой карте и, кроме того, понимать, ранен сейчас боец или нет. Расположение всех бойцов обновляется в режиме реального времени.

Также при помощи планшета командир способен передавать текстовые сообщения, получать фото или видео объекта и указывать новые цели на карте. Стоит отметить, что "Стрелец" с электронными прицелами и нашлемными мониторами, что позволяет бойцу стрелять из-за укрытия.

Сейчас идут активные работы по созданию "Ратника-3". Отдельные элементы этого костюма уже демонстрировались на различных выставках и вызвали интерес как у российских, так и у западных экспертов.

В нем появится шлем с электронным забралом, которое поможет наводить оружие по лазерному лучу. Новинкой станет и боевой экзоскелет, автономность которого доведут до 24 часов.

Он поможет бойцу передвигаться со скоростью до 20 км/ч и переносить до 100 кг боеприпасов и оборудования и даже стрелять из пулемета одной рукой. Военные смогут использовать для разведки карманный беспилотник, способный вести наблюдение в радиусе километра.

Такой дрон может не только наблюдать за противником, но и находить цель, а также облетать заданный квадрат или обозначенную точку. Кроме того, в "Ратнике-3" появится противоминная обувь, специальная накидка-хамелеон, которая как плащ-невидимка из сказок позволит бойцу слиться с местностью и остаться незамеченным для противника.

Александр Степанов