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Интерфакс-АВН

Акционеры вертолетных заводов Миля и Камова одобрили параметры допэмиссии для их объединения

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Вертолет Ми-24К
Летающая лаборатория скоростного вертолета, переоборудованная из вертолета Ми-24К на АО "Московский вертолётный завод имени М. Л. Миля". 02.12.2015.
Источник изображения: kabuki / aviaforum.ru

Москва. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Акционеры АО "Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля" и АО "Камов" (MOEX: KAMO) (оба входят в "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех") на внеочередных собраниях 20 декабря одобрили объединение компаний, следует из материалов на ленте раскрытия.

Согласно решению, "Камов" будет присоединен к "МВЗ им. Миля" (MOEX: MVZM), для этого уставный капитал второго будет увеличен путем размещения 3 млн 350 тыс. обыкновенных акций: номинальная стоимость каждой бумаги - 25 руб., способ размещения - конвертация.

"Все принадлежащие акционерам обыкновенные именные бездокументарные акции АО "Камов" подлежат конвертации в приобретенные и/или выкупленные акции АО "МВЗ им. М.Л. Миля" и/или поступившие в распоряжение АО "МВЗ им. М.Л. Миля" и/или дополнительные акции АО "МВЗ им. М.Л. Миля" за исключением акций, подлежащих погашению в соответствии с законодательством и договором о присоединении", - говорится в материалах.

Как отмечается, количество акций "МВЗ Миля", которое должен получить каждый акционер "Камова", рассчитывается путем деления принадлежащих ему бумаг на коэффициент конвертации - 876:1. То есть 876 обыкновенных акций "Камова" номинальной стоимостью 0,1 руб. каждая конвертируются в 1 обыкновенную акцию "МВЗ Миля" номинальной стоимостью 25 руб. каждая. Датой конвертации является дата внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

Ранее руководство "Вертолетов России" приняло решение об объединении конструкторских бюро Миля и Камова в АО "Национальный центр вертолетостроения им. М.Л.Миля и Н.И.Камова". Корпоративные процедуры планировалось завершить к середине 2020 г., "интеграционные процессы, связанные с оптимизацией деятельности двух конструкторских бюро" - до 2022 г.

"По нашим подсчетам, распределение задач между двумя КБ, а также серийными и авиаремонтными заводами холдинга позволит высвободить суммарно 15-20% годовой мощности двух КБ, которую можно будет направить на создание технического задела и разработку новой техники", - заявлял замгендиректора "Вертолетов России" по научно-технической политике и разработке вертолетной техники Михаил Короткевич. Создание центра "позволит избежать ненужной конкуренции, когда КБ параллельно вели разработки одних и тех же типов воздушных судов", отмечал он.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Вертолеты России
Камов
МВЗ им. Миля
Ростех
Персоны
Короткевич Михаил
Проекты
2020-й год
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