Главкому ВМФ доложили о готовности к спуску на воду новой подлодки с "Калибрами"

Москва. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Главком ВМФ России Николай Евменов в Санкт-Петербурге заслушал доклад о готовности спуска на воду новой дизель-электрической подлодки проекта 636.3 "Волхов", церемония назначена на 26 декабря, сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

О готовности к спуску подводной лодки главкому было доложено на рабочем совещании по вопросам подводного кораблестроения в Адмиралтействе, говорится в сообщении.

"Подводные лодки проекта 636.3 доказали уже свою эффективность в составе Черноморского флота. Строительство серии таких подводных лодок для Подводных сил Тихоокеанского флота, безусловно, усилит потенциал подводной составляющей", - сказал Евменов на совещании.

Церемония спуска подводной лодки на воду состоится на "Адмиралтейские верфях" в Санкт-Петербурге 26 декабря.

"Волхов" является второй в серии из шести подводных лодок, строящихся для Тихоокеанского флота. Контракт на строительство серии "Адмиралтейские верфи" подписали в сентябре 2016 года.

В ноябре "Адмиралтейские верфи" передали ВМФ РФ первую лодку данной серии - "Петропавловск-Камчатский". Третья и четвёртая субмарины - "Магадан" и "Уфа", - были заложены в ноябре 2019 года.

Особенностью дизель-электрических подлодок проекта 636.3 "Варшавянка" является их оснащение комплексом ударного ракетного вооружения "Калибр-ПЛ", а также обновленным радиоэлектронным оборудованием.

Ранее "Адмиралтейские верфи" построили для Черноморского флота серию из шести подлодок проекта 636.3. Дизельные подлодки Черноморского флота участвовали в военной операции в Сирии - наносили удары "Калибрами" по боевикам из акватории Средиземного моря.