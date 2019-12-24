Президент Эстонии считает необходимыми контакты стран НАТО с Россией

Таллин. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) оценила как продуктивные состоявшиеся у нее в апреле в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
"На этой встрече были достигнуты намеченные цели", - заявила глава государства в понедельник Эстонскому телевидению.
"Мы должны с обеих сторон содействовать тому, чтобы мысли наших партнеров и союзников доходили до руководителей соседнего государства. Подобные беседы предоставляют нам возможность содействовать формированию отношения и НАТО к России", - сказала она.
Говоря о положении дел в НАТО Кальюлайд сказала, что в организации не наступила "смерть мозга", как заявил президент Франции Эммануэль Макрон.