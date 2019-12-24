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Интерфакс-АВН

Президент Эстонии считает необходимыми контакты стран НАТО с Россией

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 18 апреля 2019
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 18 апреля 2019.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Таллин. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) оценила как продуктивные состоявшиеся у нее в апреле в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

"На этой встрече были достигнуты намеченные цели", - заявила глава государства в понедельник Эстонскому телевидению.

"Мы должны с обеих сторон содействовать тому, чтобы мысли наших партнеров и союзников доходили до руководителей соседнего государства. Подобные беседы предоставляют нам возможность содействовать формированию отношения и НАТО к России", - сказала она.

Говоря о положении дел в НАТО Кальюлайд сказала, что в организации не наступила "смерть мозга", как заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

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Страны
Россия
Франция
Эстония
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
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