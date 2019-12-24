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KC-10 заправил KC-10

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solongflyboyz / Instagram

Воздушную дозаправку самолета-заправщика KC-10 Extender другим таким же самолетом сняли из кабины пилота последнего. Соответствующий ролик опубликовал в Instagram пользователь solongflyboyz.

"Где-то над Тихим океаном", — говорится в подписи к видео.

В сентябре 2013 года издание Defense News со ссылкой на источники в Пентагоне и оборонно-промышленном комплексе написало, что командование ВВС США рассматривает несколько вариантов сокращения военных расходов с целью выделения средств на перспективные разработки, в частности, военные рассматривают возможность списания всех имеющихся самолетов-заправщиков KC-10 Extender и штурмовиков A-10 Thunderbolt II.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
A-10 Warthog
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