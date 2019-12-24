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ЦАМТО

Krauss-Maffei Wegmann поставила первые мостоукладчики "Легуан" ВС Нидерландов

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Мостоукладчик «Легуан»
Мостоукладчик «Легуан» (LEGUAN) на базе основного боевого танка (ОБТ) «Леопард-2» (Leopard 2).
Источник изображения: MAN Mobile Bridges GmbH

ЦАМТО, 23 декабря. Компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW) объявила о передаче Организации по закупкам продукции военного назначения Нидерландов (DMO) первых двух танковых мостоукладчиков "Легуан" (LEGUAN) на шасси танка "Леопард-2".

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2016 года Федеральное ведомство Германии по вооружению, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw), действуя от имени Организации по закупкам продукции военного назначения Нидерландов (DMO), заключило с Krauss-Maffei Wegmann контракт на поставку 5 танковых мостоукладчиков "Легуан" на шасси танка "Леопард-2". Соглашение также включало поставку тренажеров и вспомогательного оборудования и содержало опцион на поставку дополнительных мостоукладчиков. Стоимость продажи не разглашалась. Поставки предполагалось выполнить в период с 2019 по 2020 гг.

Контракт заключен в рамках подписанного Германией и Нидерландами соглашения о сотрудничестве при закупке мостоукладчиков. Это позволило снизить расходы министерств обороны двух стран за счет организации совместного обучения личного состава, логистики в процессе эксплуатации и закупки запасных частей. Несколько ранее, в октябре 2016 года, ВС Германии подписали контракт на закупку 7 мостоукладчиков "Легуан". Новые мостоукладчики заменят состоящие на вооружении системы "Бибер", выполненные на шасси ОБТ "Леопард-1".

Предположительно, позднее Нидерланды реализовали опцион к контракту, поскольку согласно сообщению KMW, общий заказ составляет 8 мостоукладчиков "Легуан", а поставки должны быть завершены в 2021 году.

Поставляемые мостоукладчики относятся к классу MLC-80 (нагрузка около 72 т) и предназначены для укладки одного моста длиной 26 м, позволяющего преодолеть водную преграду или суходольные препятствия шириной до 24 м, либо двух отдельных мостов длиной 14 м. Операция наведения моста полностью автоматизирована, осуществляется одним человеком, находящимся под защитой брони, и занимает около 5 мин.

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Страны
Германия
Нидерланды
Продукция
Leopard-1
Leopard-2
Компании
Krauss-Maffei
Проекты
2020-й год
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