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Военное обозрение

В NI заявили о "холодной войне" между Индией и Китаем

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Источник изображения: Минобороны Китая/миротворческий батальон НОАК

В американском издании The National Interest вышла статья, посвящённая нарастающей напряжённости в отношениях Индии и Китая. Автор материала – Ричард (Рихард) Битцингер (Richard Bitzinger) пишет о том, что и Китай, и Индия нацелены на то, чтобы быть великими державами, при этом они ощущают взаимную конкуренцию и хотят в ней победить.

Из статьи:

В двух странах, соответственно, самая большая и вторая по величине армии в Азии, а также самый высокий и второй по величине оборонный бюджет. И у обеих стран есть огромные оборонные отрасли, предназначенные для обеспечения своих вооруженных сил наилучшим по их возможностям оружием.

В статье автор отмечает, что между Китаем и Индией давно идёт самая настоящая "холодная война", но только на неё на Западе стараются не обращать внимания.

По словам Битцингера, и в Индии, и в Китае во главу угла сегодня ставятся модернизация вооружённых сил и национализм.

Отмечается, что обе страны ранее делали ставку исключительно на импорт вооружений, но со временем преуспели в собственном его производстве - правда, в разной степени.

Из материала NI:

Они производят практически всё: от стрелкового до ядерного оружия.

Автор пишет о том, что Индия делает ставку и на лицензионное производство зарубежных видов оружия на своей территории, пытаясь с переменным успехом дополнительно получать новые иностранные технологии и развивать свою оборонную промышленность.

При этом автор сообщает своим читателям, что "коммунистический Китай всё же добился больших успехов, чем демократическая Индия".

Комментируя эти слова, стоит отметить, что можно, конечно, называть Индию демократической страной, но, при всём уважении, в государстве, где до сих пор сохраняется жёсткая кастовая система, с демократией – явные проблемы. Хотя это внутреннее дело самой Индии.

Битцингер:

Китай выглядит более успешным, когда дело касается собственных разработок и реализации технологий. А вот оборонная промышленность Индии , на фоне её же скачкообразного развития других секторов экономики, выглядит застрявшей в прошлом.

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