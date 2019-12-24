Появилось видео совместных учений России и Лаоса

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В сети появилось видео с недавно завершившихся совместных учений танкистов Восточного военного округа РФ с военнослужащими ВС Лаоса. Мероприятия прошли по сценарию борьбы против незаконных вооруженных формирований в Юго-Восточной Азии.

Зрителям продемонстрированы танковые стрельбы на полигоне Бан Пэн, за которую отвечали россияне, и действия местных армейских подразделений.

Ранее СМИ сообщали о начале первых в истории двусторонних учений "Ларос-2019" (от первых букв в словах Лаос и Россия). Принимающая сторона предоставила российским гостям, военнослужащим танковой роты из Забайкалья свои Т-72Б1, ранее переданные Москвой Вьентьяну в рамках военно-технической помощи.

Тренировки прошли в три этапа и завершились 18 декабря. Позднее военнослужащим передали памятные награды, состоялся торжественный марш.

Сотрудничество РФ и Лаоса уже неоднократно подтверждалось рядом символических шагов. В частности, помимо модернизированных танков Т-72Б1, Москва передала партнёрам некоторое количество БРДМ-2М и учебно-боевых самолётов Як-130. Кроме того, российские саперы участвуют в разминировании территории Лаоса от боеприпасов, оставшихся со времен Вьетнамской войны. Лаос передал России около трёх десятков танков Т-34, которые в РФ планируется использовать при съёмках фильмов, для пополнения экспозиций музеев.