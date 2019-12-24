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Известия.ru

"Росатом" введет в эксплуатацию три ледокола "Лидер" до 2033 года

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Госкорпорация "Росатом" рассчитывает ввести в эксплуатацию три ледокола "Лидер" до 2033 года. Это следует из плана развития инфраструктуры Северного морского пути (СМП) до 2035 года, утвержденного правительством России, сообщает телеканал "Звезда".

Ввод в эксплуатацию головного ледокола проекта "Лидер" запланирован на декабрь 2027 года, первого серийного ледокола проекта — на декабрь 2030-го, второго серийного ледокола проекта — на декабрь 2032 года.

Строительство будет вестись на мощностях строящегося дальневосточного судостроительного комплекса "Звезда".

В Санкт-Петербурге на Балтийском заводе ведется строительство ледоколов проекта ЛК-60Я "Арктика", "Сибирь" и "Урал". Первый корабль серии вышел на ходовые испытания 12 декабря.

14 декабря сообщалось, что самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" успешно завершил этап ходовых испытаний. Специалисты проверили ход от резервных дизель-генераторов, связь, навигацию и бытовые системы ледокола. Также была достигнута самостоятельная скорость в шесть узлов.

В апреле текущего года президент России Владимир Путин заявил, что к 2035 году арктический флот будет насчитывать не менее 13 тяжелых ледоколов, девять из них будут атомными.

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Страны
Россия
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Балтийский завод
Росатом
Персоны
Путин Владимир
Проекты
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Арктика
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