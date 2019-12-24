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Деловая газета "Взгляд"

Азербайджан задумался о закупке российских Су-57

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Су-57
Су-57.
Источник изображения: Фото: Глеб Щелкунов / "Коммерсантъ"

Азербайджан заинтересован в покупке российских истребителей пятого поколения Су-57, пишут СМИ со ссылкой на источников среди топ-менеджеров оборонной промышленности.

Источники "Ведомостей" сообщили, что на высшем политическом уровне по началу переговорного процесса по этому вопросу дан "зеленый свет".

Вопрос военно-технического сотрудничества (ВТС) обсуждался на встрече между президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым 3 октября в Сочи.

Информацию об этом изданию подтвердил человек, "близкий к администрации президента".

Алиев в тот день выступал на форуме "Валдай", глава государства заявлял о продолжении работы по развитию ВТС.

В "Рособоронэкспорте" от комментариев на тему отказались.

В конце декабря сообщалось, что российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап испытаний в Сирии.


Алексей Дегтярев

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