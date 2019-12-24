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Российская газета

Для морской авиации России отремонтировали "охотника за подлодками"

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Источник изображения: Пресс-служба ОАК

На авиационном заводе в Таганроге завершились работы по ремонту и перевооружению дальнего противолодочного самолета Ту-142.

Как сообщает пресс-служба ОАК, благодаря ремонту "охотник за подлодками" еще долго сможет оставаться в боевом строю.

"После прохождения всех необходимых испытаний, Ту-142МЗ был передан экипажу авиации Тихоокеанского флота и успешно совершил перелет к месту своего постоянного базирования", - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что Ту-142 - советский и российский дальний противолодочный самолет. Разработчик - ОКБ Туполева. Выпускался с 1968 по 1994 годы. Применяется для дальней океанской разведки, поиска и слежения за объектами противника. Всего выпущено около ста экземпляров самолетов Ту-142 различных модификаций.

Несмотря на почтенный возраст Ту-142 остается грозным оружием. В августе пара дальних противолодочных самолетов вызвала большой переполох в США. "Охотники за подлодками" выполнили многочасовой рейд над нейтральными водами Тихого океана вдоль северного побережья Алеутских островов и западной окраины Аляски и Канады.


Николай Грищенко

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Страны
Канада
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США
Продукция
Ту-142
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Туполев
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