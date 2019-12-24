На МКС произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации

В российском сегменте Международной космической станции (МКС) произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу госкорпорации "Роскосмос" в понедельник, 23 декабря.

"Было ложное срабатывание сигнализации. Сейчас всё идет штатно", — сказали представители "Роскосмоса".

22 октября сообщалось, что на американском сегменте МКС в результате короткого замыкания отказал нагреватель воды, в связи с чем астронавты вынуждены были пользоваться кухней российского сегмента станции.

25 апреля на МКС произошел сбой экспериментальной установки по удалению углекислого газа из воздуха. Причиной стало ложное срабатывание пожарной сигнализации в пристыкованном американском грузовом корабле Cygnus.