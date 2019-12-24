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Независимое военное обозрение

Пекин объявил себя самостоятельным производителем авианосцев

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Фото сайта chinamil.com.cn
Фото сайта chinamil.com.cn.

Китай в ускоренном темпе развивает ВВС и ВМС

Авианосец "Шаньдун" официально принят в боевой состав Военно-морских сил (ВМС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК), которые усилили себя уже вторым кораблем данного класса. Пресса КНР отмечает, что это событие является серьезным напоминанием США о возрастающей военной мощи Китайской Народной республики. Подчеркивается, что ВМС НОАК имеют преимущество перед военным флотом США в темпе развития. Поскольку в Китае нет сдерживающих факторов, в то время как в Америке из-за жестких споров между Демократами и Республиканцами, делящими законодательную и исполнительную власть, в данный момент идет жестокая свара, в результате чего решения на финансирование развития ВМС и других видов Вооруженных сил США принимаются с задержками.

Авианосец "Шаньдун" конструктивно является копией первого китайского авианосца "Ляонин". Который в свою очередь был приобретен Пекином у Киева в недостроенном виде. История создания "Ляолина" такова: он был заложен 6 декабря 1985 года на Николаевской судоверфи и изначально назывался тяжелый авианесущий крейсер (ТАКр) "Рига". В 1990 году его переименовали в "Варяг", под этим именем ТАКр после распада СССР достался Украине, которая в дальнейшем продала его Китаю.

В настоящий момент китайские кораблестроители создают уже свой более тяжелый (чем "Шаньдун") авианосец, который планируется спустить на воду в начале следующего десятилетия.

Но уже сегодня авианосцы "Шаньду"н и "Ляонин" используют передовые технологии. В частности для взлета самолетов палубной авиации применяется катапульта аналогичная американской. Морские авиаполки НОАК вооружены тяжелыми многофункциональными истребителями Shenyang J-15 (копия Су-33). По информации прессы КНР, – китайские кораблестроители производят и другие типы современных боевых кораблей, от эсминца типа 052D, сравнимого с американским классом "Арли Бёрк", до фрегатов и корветов, которые вооружены гораздо лучше, чем американские аналоги. В ускоренном порядке идет замена боевого состава ВМС НОАК на современные образцы.

Китайский флот в настоящее время демонстрирует свои вымпелы по всему свету. Боевые корабли ВМС НОАК можно встретить в центральной части Тихого океана, они же регулярно посещают порты соседних стран и участвуют в борьбе с пиратами в Аденском заливе. Недавно Военно-морские силы Китая впервые провели учения на Балтике и в Средиземном море. Первая официальная зарубежная военная база Китая была создана в Джибути. В боевой состав ВМС НОАК кроме современных надводных боевых кораблей, входят несколько классов подводных лодок и вспомогательный флот.

Ранее, некоторые западные аналитики предсказывали, что китайцам придется превратить ТАКр "Варяг" в казино, поскольку им потребуются долгие годы, чтобы научиться обеспечивать взлет самолетов с палубы авианосцев. Однако в КНР это освоили уже к 2014 году. Поскольку сейчас для Пекина прибрежная зона является сосредоточием главных экономических и политических интересов, в Поднебесной взят курс на ускоренное развитие в первую очередь Военно-воздушных сил и Военно-морских сил, а не сухопутных войск. Впрочем, к строительству последних НОАК подходит тоже с великим прилежанием.


Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

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  • В новости упоминаются
Страны
Джибути
Китай
Россия
США
Украина
Продукция
052D
Arleigh Burke
J-15
Су-33
Тип 001А
Проекты
1143 Кречет
Авианосец
Военные учения
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