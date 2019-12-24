Компания LOM Praha ремонтирует вертолеты Ми-17 ВВС Буркина-Фасо

ЦАМТО, 23 декабря. Как стало известно корр. Jane's Defence Weekly во время посещения предприятия чешской компании LOM Praha на аэродроме Кбелы на окраине Праги, в настоящее время она осуществляет капремонт двух вертолетов Ми-17, принадлежащих ВВС Буркина-Фасо (FABF).

Находившиеся несколько лет на хранении на 511-й авиабазе ВВС Буркина-Фасо в международном аэропорту Уагадугу два вертолета были доставлены на самолете Ил-76 в аэропорт Пардубице 15 марта, а затем автомобильным транспортом в Кбелы.

Все оборудование с вертолетов было демонтирован и компания выполняет их капитальный ремонт. Динамические компоненты, включая двигатели ТВ3-117МТ и коробки передач, ремонтируются на предприятии в Праге. Планируется, что в результате проведенных работ срок эксплуатации вертолетов будет продлен еще на четыре года (с 35 до 39). Это означает, что машины могут выполнять полеты еще около 8 лет.

Ожидается, что работы над Ми-17 будут завершены в конце весны следующего года. После завершения летных испытаний вертолеты будут доставлены воздушным транспортом обратно в Уагадугу.

В 2017 году АО "Рособоронэкспорт" объявило, что руководство Буркина-Фасо заказало два новых вертолета Ми-171Ш, которые планировалось поставить в 2018 году, однако пока не известно, была ли произведена эта поставка. В начале декабря в радиоинтервью министр иностранных дел Буркина-Фасо Альфа Барри опроверг слухи о том, что Франция помешала его стране приобрести российскую авиатехнику.

ВВС Буркина-Фасо также эксплуатируют два ударных вертолета Ми-24В, поставленные Россией в 2005 году, и два вертолета UH-1H, переданные Тайванем в 2017 году. В мае ВВС США сообщили о том, что они в течение года помогают ВВС Буркина-Фасо решать "существенные механические проблемы" с UH-1H.

Эти вертолеты должны стать ключевыми активами в составе ВВС, поскольку вооруженные силы страны сталкиваются с растущей угрозой со стороны исламистских группировок. Ранее в радиоинтервью глава МИД заявил, что страна зависит от французской авиационной поддержки. Большая часть медицинской эвакуации в интересах ВС Буркина-Фасо была произведена французскими средствами.