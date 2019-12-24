На перспективный палубный истребитель ВМС США не дали денег

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Планы по созданию перспективного истребителя для морской авиации ВМС США столкнулись с бюджетными ограничениями со стороны американских законодателей, пишет сайт Defence News.

Ранее Конгресс США выделял средства на НИОКР по созданию палубного истребителя следующего поколения для замены ныне стоящего на вооружении F/A-18 Super Hornet. Последний имеет весьма ограниченный радиус действия, и замена могла бы решить вопрос о сохранении актуальности авианосцев в XXI веке.

Изначально военно-морской флот планировал в четыре раза увеличить финансирование исследований на проект перспективного истребителя F/A-XX, бюджет которых в 2019 году составил всего 5 млн. долларов США. Большая часть дополнительных расходов была направлена на разработку "двигателя следующего поколения", согласно представление бюджета ВМС.

Однако законодатели из Палаты представителей и Сената затормозили исследование двигателя, заявив, что он "пока не требуется". Бюджетный запрос со стороны ВМС требовал выделения 20,7 млн. долларов, но в итоге был скорректирован до 7,1 млн. долларов.

Ещё в мае в США сообщали, что НИОКР, нацеленные на создание замены F/A-18 Super Hornet, в итоге решат, останутся ли авианосцы на вооружении в XXI веке или уйдут в историю.

Флот продолжает бороться

Соединенные Штаты отходят от концепции небольших войн в сторону борьбы с такими противниками, как Китай и Россия. И хотя, отмечает издание, было сделано множество комментариев, посвященных несоответствию авианосцев современным условиям и их уязвимости, в ВМС не были готовы просто опустить руки.

В своих публикациях бывшие и действующие высокопоставленные чиновники ВМС США, защищали нынешние программы больших авианосцев, перед лицом "угроз со стороны Китая и России".

Авианосцы остаются актуальными […], потому что они являются адаптируемыми платформами

– писал командующий морской авиацией в Атлантическом регионе контр-адмирал Рой Келли.

По грядущему палубному самолёту тоже есть немало мнений. Например, бывший заместитель министра обороны Боб Уорк полагает, что он может быть беспилотным.

Когда флот покупает истребители F-35C и Super Hornet версии Block III, а морская пехота приобретает F-35B, вы не сможете позволить себе две или три [перспективные] программы. F/A-XX – это то, на чем необходимо сосредоточиться. И если анализ показывает, что вам нужен [увеличенный] радиус, то это указывает на беспилотный аппарат

– считает эксперт.