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Известия.ru

В "Роскосмосе" назвали сроки возобновления запуска ракет "Ангара"

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Следующий запуск ракеты-носителя "Ангара" состоится в 2020 году, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы госкорпорации "Роскосмос" в понедельник, 23 декабря.

"В следующем году планируем возобновить пуски РН (ракет-носителей. — Ред.) "Ангара", ракета будет передана Центром Хруничева в 1-м квартале 2020 года", — говорится в сообщении "Роскосмоса".

В корпорации также добавили, что уже запланированы все организационные мероприятия, связанные с запуском серийного производства этой ракеты в Омске, что позволит привести цену ракеты к рыночным показателям.

Монтаж технологического оборудования под новый стартовый комплекс для ракеты "Ангара" начался на космодроме Восточный 15 декабря. При изготовлении оборудования задействовано 14 предприятий, которые ранее работали на строительстве космодромов Плесецк, Байконур и стартового стола под ракету-носитель "Союз-2" на Восточном.

"Ангара" — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние — "Ангара-А3", тяжелые — "Ангара-А5" и повышенной грузоподъемности — "Ангара-А5В". Предыдущий пуск ракеты был осуществлен в 2014 году с космодрома Плесецк.

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Восточный Космодром
Плесецк
Союз-2 РН
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