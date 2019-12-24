Охоту истребителя за беспилотником сняли на видео

F-16 fired a rocket at a test drone pic.twitter.com/bgg8fFtxZK — Dylan Malyasov (@DylanMalyasov) December 22, 2019

Истребители F-16 из состава 85-й испытательно-оценочной эскадрильи ВВС США провели тестовые стрельбы над Мексиканским заливом. В ходе тренировки командир тест-пилот эскадрильи генерал-майор Джеффри Энтайн поразил ракетой небольшой беспилотник, пишет Defence Blog со ссылкой на заявление пресс-службы ВВС. Видео охоты истребителя за дроном появилось в Сети.

Дешевые и компактные дроны - самая стремительно развивающаяся военная технология. Их трудно обнаружить и легко приобрести, а возможности беспилотников расширяются с каждым днем. Крохотные аппараты, которые невозможно засечь уже на расстоянии 300 метров, ведут разведку, ставят помехи радиосвязи и навигации, а в последнее время научились наносить удары при помощи небольших бомб или размещенных на дронах боезарядов.

- Группа небольших беспилотников может рассредоточиться на большой площади над аэродромов, чтобы лишить самолеты возможности приземляться и блокировать их связь с диспетчерами. Высокий боевой потенциал и доступность дронов могут представлять угрозы для армии США, - не без оснований считают военные.

Антон Валагин