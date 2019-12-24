Мощный и универсальный: новый российский пистолет "Удав" оценили в США

Новый пистолет "Удав", успешно прошедший войсковые испытания, высоко оценили в США.

Этот пистолет был принят на вооружение в июне 2019 года. "Удав" имеет калибр 9 мм, и разработан он был с упором на модульность.

Как пишет The National Interest, будет три варианта этого огнестрельного оружия: военная версия общего назначения, для специальных операций и гражданская модификация.

Изготовлен "Удав" исключительно из компонентов российского производства. Как отмечает NI, это существенный успех для России на фоне санкций.

Главная отличительная черта нового пистолета заключается в универсальности боеприпасов. Емкость магазина составляет 18 патронов. Он может использовать трассирующие, бронебойные и экспансивные боеприпасы. Конструкторы также создали для него дозвуковой патрон и патрон повышенной пробиваемости. Эффективная дальность стрельбы - до 100 метров.

Эксперты считают, что с такими параметрами он сможет составить конкуренцию пистолетам самых известных брендов, таких как Colt, Walther, Glock, Browning.

"Удав" часто называют преемником знаменитого пистолета Макарова. Однако они предназначены для решения разных задач. ПМ - оружие мирного времени для полицейских, патрулирующих улицы. "Удав" - боевое оружие с гораздо большей огневой мощью.

Как писала "РГ", пистолет "Удав" был представлен разработчиками на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019". Его продемонстрировал Иван Козлов, который является ведущим инженером-конструктором Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения, входящего в состав госкорпорации "Ростех". Работы над ним были начаты пять лет назад.

Марина Бровкина