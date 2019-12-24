"Одноразовые танки": польские Т-72М1 сравнили с российскими Т-72Б3

Модернизированные Т-72М1 готовы к отправке в польские сухопутные войска. Всего до конца декабря должна поступить первая партия из 8 машин. Об этом сообщает milmag.pl.

В 2020 году планируется получить еще 46 танков, в 2021 и 2022 годах - 35, в 2023 году следующие 34, в 2024 году - 33 машины, а в 2025 году - 39. Затем к 230 единицам, возможно, добавятся еще 88 таких "семьдесят вторых".

На танки установили современные цифровые радиостанции и новые системы внутренней связи.

Механик-водитель и командир получили более современные приборы наблюдения пассивного типа, то есть не требующие подсветки инфракрасным осветителем.

Вместо устаревшего ночного прицела смонтирован новый, с тепловизионной камерой 3-го поколения.

Внешне модифицированный танк будет отличаться установленной за башней корзиной для имущества.

Мощность двигателя останется прежней - 780 л.с. 125-мм орудие и система автоматизированного заряжания не изменятся.

Как отмечает администратор интернет-проекта "Отвага-2004" Леонид Карякин, вызывает удивление, что полностью проигнорирована проблема плохой защищенности, которая соответствует уровню начала 80-х годов. При этом известно, что в Польше была разработана и выпускалась неплохая динамическая защита.

"Учитывая развитие современных средств поражения, эти танки можно назвать "одноразовыми", больше одного боя они не выдержат, - считает он. - Их не сравнить с российскими Т-72Б3, особенно в самой новой версии, или Т-80БВМ. Наши танки прошли комплексную модернизацию. Они получили защиту не только лобовых, но и боковых, и кормовых проекций, у них мощные двигатели в 1 130 и 1 250 л.с., современные системы управления огнем, доработанные более точные пушки, способные применять как управляемые ракеты, так и новые подкалиберные снаряды, в том числе с урановыми сердечниками".

Алексей Брусилов