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В России рассказали про ядерный "удар возмездия" по США

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Анатолий Жихарев
Анатолий Жихарев.
Источник изображения: Фото: Игорь Кубединов / РИА Новости

Бывший командующий Дальней авиацией (2009-2016 годы) генерал-лейтенант Анатолий Жихарев в беседе с РИА Новости рассказал про возможный ядерный "удар возмездия" по превосходящему ее врагу в случае войны. Согласно рейтингу Global Firepower за текущий год, по мощи Вооруженных сил Россия в мире уступает только США.

"В последнее время возможности стратегических бомбардировщиков существенно возросли, современные средства поражения позволяют российским "стратегам" выдвинуться в арктический регион, где нет средств поражения противника, и оттуда нанести удар возмездия", — сказал генерал.

По его словам, страна продемонстрирует готовность к применению ядерного оружия в случае угрозы ядерной войны или вторжения на территорию России превосходящего ее по мощи противника.

В декабре китайский телеканал CCTV7 в своем репортаже показал взлет истребителя четвертого поколения J-15 с палубы авианосца Shandong.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
J-15
Тип 001А
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Авианосец
Арктика
Ядерный щит
ЯО
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