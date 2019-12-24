Проект оборонного бюджета Японии на 2020 ф.г. утвержден в размере 48,6 млрд. долл.

ЦАМТО, 23 декабря. Кабинет премьер-министра Японии Синдзо Абэ 20 декабря утвердил проект оборонного бюджета на 2020 ф.г. в размере 5,31 трлн. иен (48,6 млрд. долл.). Таким образом, рост составил 1,1% или 55,9 млрд. иен по сравнению с предыдущим годом.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, без учета расходов, связанных с предотвращением стихийных бедствий, перегруппировкой баз ВС США и финансирования Комитета специальных действий по Окинаве (SACO), основной оборонный бюджет вырастет на 1,2% (до 5,07 трлн. иен).

Проект бюджета, который, как ожидается, будет принят двухпалатным законодательным органом Японии в ближайшие месяцы, отражает намерение правительства укрепить потенциал в трех "новых" сегментах обороны: киберпространстве, космосе и РЭБ.

Министерству обороны выделено 50,6 млрд. иен на оборонные мероприятия и программы, связанные с космосом, включая создание эскадрильи космических операций, в состав которой войдут около 20 человек, и которая будет находиться в ведении Воздушных сил самообороны Японии.

В частности, бюджет предусматривает выделение 5,5 млрд. иен на приобретение оборудования, предназначенного для обнаружения электромагнитных помех на японские спутники.

Также выделено 3,3 млрд. иен на приобретение оптического телескопа для наблюдения за космическим мусором и неопознанными объектами в космосе.

Кроме того, Министерство обороны получило 13,4 млрд. иен на создание системы информирования о космической ситуации (SSA), которая, как ожидается, будет обнаруживать и идентифицировать подозрительные спутники и космический мусор с помощью радаров и оптических телескопов в сотрудничестве между Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) и ВС США.

Министерство обороны также получило около 28 млрд. иен на расходы, связанные с разработкой истребителя следующего поколения. Выделено 11,1 млрд. иен на разработку ключевых элементов платформы, которая, как ожидается, заменит истребитель F-2 в 2030-х гг. Сумма в 7,6 млрд. иен предназначена на проведение исследований по интеграции новой бортовой системы выполнения миссий, которая, как ожидается, будет играть ключевую роль в будущей сетецентрической войне.

На приобретение шести истребителей F-35B с коротким взлетом и вертикальной посадкой выделено 79,3 млрд. иен. Ожидается, что самолеты будут эксплуатироваться с двух ДКВД класса "Изумо", как указано в среднесрочном плане обороны (MTDP) на 2019-2023 гг., опубликованном в декабре 2018 года. Представители японского МО сообщали, что первый из этих самолетов должен быть поставлен в 2024 году.

На модификацию ДКВД класса "Изумо", которая будет включать модернизацию летных палуб и оснащение их жаропрочными палубными конструкциями, Морским силам самообороны Японии выделено 3,1 млрд. иен.

Министерству обороны также выделено 28,1 млрд. иен на покупку трех дополнительных истребителей F-35A "Лайтнинг-2" в базовом варианте.

Между тем, представители японского оборонного ведомства подтвердили, что МО страны отменило свое предыдущее решение о прекращении сборки самолетов F-35 силами местного ОПК с целью сосредоточиться на локализации их технического обслуживания, проведения ремонта и капитального ремонта. Согласно новым подсчетам, стоимость самолета на линии окончательной сборки FACO в Нагое составит 9,37 млрд. иен, в то время как импорт из США готового F-35A будет стоить 9,42 млрд. иен. При этом официальные лица указали, что в будущем Япония все-таки может прекратить местную сборку F-35A, если появится более дешевый способ приобретения самолетов.

Что касается дополнительных планов закупок, то министерство получило 105,2 млрд. иен для ВВС на покупку четырех дополнительных самолетов-заправщиков KC-46A "Пегасус" компании Boeing. Выделено 15,6 млрд. иен на закупку трех поисково-спасательных вертолетов UH-60J производства Mitsubishi Heavy Industries Ltd.

Кроме того, ассигновано 10,3 млрд. иен на разработку модифицированной версии противокорабельной управляемой ракеты ASM-3. Министерство обороны намерено повысить живучесть ракеты, удвоить ее дальность до более чем 400 км на сверхзвуковой скорости.

Также выделено 63,2 млрд. иен на приобретение трех модернизированных морских патрульных самолетов Kawasaki P-1, которые будут иметь улучшенные летные характеристики, возможности по обнаружению целей и обработки информации.

Сухопутные силы самообороны Японии получили 12,9 млрд. иен на покрытие расходов, связанных с развертыванием в стране двух наземных систем противоракетной обороны "Иджис эшор" компании Lockheed Martin. В частности, выделено 11,5 млрд. иен на приобретение шести пусковых установок вертикального пуска и 1,4 млрд. иен на другие связанные с этим расходы.

СВ также получили 25,6 млрд. иен на деятельность и программы, связанные с кибербезопасностью. Например, планируется увеличить количество сотрудников подразделения киберзащиты с нынешних 220 до 290 человек. Кроме того, СВ выделено 15 млрд. иен на разработку самолета радиоэлектронного противодействия.

Морским силам самообороны Японии выделено 94,4 млрд. иен на строительство пятого и шестого 3900-тонного многоцелевых фрегатов. Ожидается, что заказы на все восемь кораблей будут размещены к 2021 ф.г.

Сумма в 70,2 млрд. иен ассигнована на постройку четвертой 3000-тонной дизель-электрической подводной лодки класса "Сорю".

На строительство четвертого минно-трального корабля класса "Аваджи" выделено 12,6 млрд. иен

Министерство обороны также получило 7,5 млрд. иен на приобретение ударного беспилотного подводного аппарата малого водоизмещения.