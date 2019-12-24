Частный российский ракетный двигатель на перекиси водорода испытают в начале 2020 года

На двигателе тягой 20 кг разработчики планируют отработать технические и конструктивные решения более тяжелых двигателей тягой до 500 кг

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российская частная компания "Ларос" проведет огневые испытания опытного образца собственного ракетного двигателя в первом квартале 2020 года. Об этом сообщил ТАСС владелец компании Олег Ларионов.

"В первом квартале 2020 года мы планируем провести первые огневые испытания опытного образца своего жидкостного ракетного двигателя (ЖРД) тягой 20 кг", - рассказал Ларионов. Он уточнил, что испытания будут проводиться на мобильном стенде, так же собранном компанией самостоятельно.

Бизнесмен напомнил, что жидкостные ракетные двигатели разработки "Лароса" в качестве компонентов топлива будет использовать перекись водорода (около 90%) и авиационный керосин.

Ранее глава компании сообщал ТАСС, что в ее дальнейших планах - создать двигатели тягой 500 кг. За основу планируется взять технические и конструктивные решения, которые будут отработаны на 20-килогромового двигателе. При производстве двигателей должны широко применяться композиционные материалы и 3D-печать.

Кроме того, в перспективе "Ларос" рассматривает возможность создания ракетных двигателей тягой в 2,5 т.

Ранее Ларионов говорил, что планирует уже в 2020 году запустить суборбитальную ракету-носитель с динамической посадкой - так, как делают ракеты компании SpaceX Илона Маска.