"Серые волки" будут патрулировать зоны размещения межконтинентальных ракет шахтного базирования

Стратегическое авиационное командование ВВС США получило первый вертолёт Leonardo MH-139A Grey Wolf.

Несмотря на то, что Boeing самостоятельно выпускает вертолёты, среднеразмерный вертолёт был заказан у Agusta Westland и базируется на основе популярного AW139, которых по всему миру эксплуатируется уже свыше 900 экземпляров.

Вертолёт, получивший название Grey Wolf ("Серый волк") в честь животных, которые обитают в местах грядущей эксплуатации MH-139A, является многофункциональной машиной, способной как перевозить до 15 человек, так и выполнять боевые задачи.

Новые вертолёты задействуют для охраны американских наземных стратегических межконтинентальных баллистических ракет шахтного базирования. Всего контракт на закупку MH-139A подразумевает поставку ВВС США сразу 84 вертолётов, а стоимость техники вместе с обслуживанием и обучение персонала оценивается в $2,4 млрд.

Первый экземпляр передан 413-й испытательной эскадрильи ВВС США на авиабазе Дьюк-Филд, где вертолёт будет проходить испытания, в начале 2020 года эскадрилья получит ещё три вертолёта, а полноценные поставки запланированы на 2021 год.

ПМ отмечает, что в американской армии Leonardo MH-139A Grey Wolf должны заменить использующиеся с 1970-х годов Bell UH-1N Huey.