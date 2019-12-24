МРК "Ингушетия" войдет в состав Черноморского флота до конца года

До конца этой недели состав Черноморского флота должен пополнить малый ракетный корабль "Ингушетия" проекта 21631 (шифр "Буян-М").

Торжественная церемония подъема на борту МРК Андреевского флага ожидается 26 или 27 декабря, сообщает Mil.Press FlotProm со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

"Ингушетия" – восьмой МРК в серии кораблей проекта 21631. Его заложили на Зеленодольском заводе в августе 2014 года, спустили на воду в июне 2019 года.

Планировалось, что корабль введут в строй в октябре 2018 года, но из-за переноса сроков сдачи малых ракетных кораблей проекта 21631 "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево", которые пополнили ВМФ в 2018 году, завершение строительства "Ингушетии" сдвинули на 2019-й.

Заводские ходовые испытания "Ингушетии" в акватории Черного моря начались 30 сентября. В первой половине ноября экипаж МРК протестировал запуск крылатой ракеты "Калибр". В декабре прошли госиспытания корабля.

МРК проекта 21631 – многоцелевые корабли типа "река-море". Оснащены самыми современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения, в том числе, новейшим универсальным ракетным комплексом большой дальности "Калибр-НК".

Водоизмещение МРК проекта 21631 составляет 949 тонн при длине в 75 метров, ширина корпуса – 11 метров. Максимальная скорость – 25 узлов, дальность плавания – 2500 миль, автономность – 10 суток. Экипаж – 52 человека.