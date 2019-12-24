В НАТО задумались о встрече с Путиным

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг хотел бы личной встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в опубликованном интервью агентству DPA.

По его мнению, как раз во времена, когда есть сложности в отношениях, важно вместе сидеть за столом переговоров. Даже если в обозримом будущем отношения с Москвой не улучшатся, альянсу нужно быть в состоянии "управлять" такими отношениями.

"Если будут подходящими рамочные условия, то я встретился бы с президентом Путиным, - сказал Столтенберг. - Россия - наш крупнейший сосед, так это и останется".

Как сообщало EADaily, о необходимости возобновления диалога России и НАТО заявил начальник Генерального штаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.

До этого в начале декабря Владимир Путин заявил, что НАТО действовало в отношении России "некорректно, если не сказать грубо, без всякого учета" российских интересов.

"Мы не раз делали шаги навстречу альянсу, пытались предложить конструктивную повестку, было проведено несколько совместных мероприятий, однако после 2008 года наше сотрудничество фактически было свернуто", - отметил российский лидер.