Войти
Военно-промышленный курьер

Российские саперы обнаружили в Лаосе 301 взрывоопасный предмет

480
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Военные инженеры Международного противоминного центра ВС РФ за неполные два месяца программы гуманитарного разминирования окрестностей города Пхонсаван провинции Сиенгхуанг обнаружили 301 взрывоопасный предмет, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Взрывоопасные предметы, найденные российскими саперами, относятся к типу кассетных авиабомб американского производства BLU-26, BLU-63 и BLU-3B, а также к артиллерийским боеприпасам различного калибра. Особенностью разминирования данной территории является высокая концентрация неразорвавшихся боеприпасов. Военнослужащие отряда разминирования проводят откопку, идентификацию и определение степени опасности каждого сигнала получаемого от средств поиска, в том числе на большой глубине. Так, BLU-26, несмотря на небольшие размеры, была обнаружена на глубине 1,7 метра и впоследствии уничтожена.

Российские саперы проводят совместное с лаосскими коллегами гуманитарное разминирование местности близ города Пхонсаван. В задачу российских военных инженеров входит поиск, обнаружение и оценка состояния взрывоопасных предметов, которые располагаются в грунте на глубине от 40 сантиметров до 2,5 метра. Военнослужащие отряда разминирования U-58 лаосской народной армии осуществляют уничтожение найденных боеприпасов, как на местах обнаружения, так и на специализированных полигонах.

Кроме того, российские специалисты Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации приступили к обучению двадцати лаосских саперов. С ними проводятся занятия по изучению средств поиска взрывоопасных предметов российского производства. Военные инженеры имеют опыт разминирования, который необходим лаосским коллегам для очистки территорий своей страны после американских бомбежек во времена вьетнамской войны – тогда США сбросили на Лаос около трех миллионов тонн авиабомб. По окончании обучения и зачетных испытаний выпускникам будут выданы сертификаты специалистов гуманитарного разминирования.

Отряд разминирования Международного противоминного центра состоит из 34-х военнослужащих. Все военные инженеры из состава отряда уже имеют опыт работ в Лаосской Народной Демократической Республике.

В первой командировке с октября 2018г. по март 2919 г. была проведена сплошная очистка более 100 гектаров лесистой местности района Кхамкёт провинции Боликхамсай и обнаружены более 300 взрывоопасных предметов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Лаос
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
29.10.2019
Российские саперы приступили ко второму этапу разминирования территории в Лаосе
26.12.2014
Отечественное авиастроение набирает высоту
29.02.2012
Воротилы оружейного рынка
17.02.2012
Перевыполнили
30.01.2012
LIMA раскрыла "Зонтик" над Юго-Восточной Азией
07.04.2011
ОПК Украины VS ОПК России: место битвы - Таиланд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.12 11:28
  • 1
Авиация в случае войны "достанет" врага из Арктики, заявил генерал
  • 24.12 11:14
  • 1
Прошел ремонт еще один противолодочный самолет Ту-142М3 Морской авиации ВМФ России
  • 24.12 11:07
  • 1
Массированный удар: Россия создаст беспилотный бомбардировщик
  • 24.12 11:01
  • 49
Мал, да удал: Як-130 применили в качестве штурмовиков в Алжире
  • 24.12 10:54
  • 1966
Как насчёт юмористического раздела?
  • 24.12 10:18
  • 3
Steigan (Норвегия): Россия — лишь предлог для сохранения НАТО
  • 24.12 10:16
  • 1
Англичане защищают родину у границ России
  • 24.12 10:16
  • 73
Зачем России универсальные десантные корабли
  • 24.12 09:48
  • 36
Робот "Федор" может стать торговой маркой
  • 24.12 09:47
  • 15
В течение недели будут готовы предложения, как решить проблему закредитованности предприятий ОПК - Путин
  • 24.12 08:24
  • 182
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 24.12 08:08
  • 1
Не тот уровень. Аналитик о словах генсека НАТО про встречу с Путиным
  • 24.12 07:35
  • 70
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 24.12 07:26
  • 15
Назван конкретный "виновник" космических провалов России
  • 24.12 00:32
  • 3
Турция к 2027 году построит шесть новых подводных лодок - Эрдоган