В Турции спустили на воду первую собственную подлодку типа 214 TN

В Турции на военной верфи Гельджюк спустили на воду первую собственную подводную лодку Piri Reis. Она названа в честь османского мореплавателя и картографа.

Подлодка нового типа 214 TN собственной турецкой сборки, построена вместе с крупнейшей немецкой верфью HDW - Howaldtswerke-Deutsche Werft по контракту, который заключили в 2009 году. Об этом сообщает газета Milliyet.. Не менее 80 процентов работ выполнила турецкая сторона, в том числе электронику и системы вооружения. Немецкая компания собирает основные корпусные, механические, топливные компоненты, двигательные установки.

На вооружение новая подлодка поступит в 2022 году. А вообще до 2027-го Турция получит шесть подводных лодок данного типа.

Подводные лодки имеют длину 68,35 метра, водоизмещение - 1850 тонн, экипаж - 40 военнослужащих. Они будут оснащены современным оружием против подводных, надводных и наземных целей.

Светлана Цыганкова