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Интерфакс-АВН

Российский фрегат с "Калибрами" покинул Средиземное море

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Фрегат "Адмирал Макаров" в Севастополе
Фрегат "Адмирал Макаров" в Севастополе.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Станавов

Москва. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Фрегат "Адмирал Макаров" возвращается из Средиземного моря в Севастополь, сообщает в понедельник пресс-служба Черноморского флота.

"Экипаж фрегата Черноморского флота "Адмирал Макаров" осуществляет прохождение черноморских проливов "Дарданеллы" и "Босфор". Корабль возвращается в главную базу ЧФ город-герой Севастополь после выполнения задач в Средиземном море в составе постоянной группировки Военно-Морского Флота", - говорится в сообщении.

Корабль во время нахождения в Средиземноморье принял участие в ряде учений с Военно-морскими силами средиземноморских государств, в том числе Алжира и Сирии.

"Прибытие фрегата "Адмирал Макаров" в Севастополь ожидается в третьей декаде декабря", - отметили в пресс-службе.

Накануне в Средиземное море вошел фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен".

Оба фрегата относятся к проекту 11356. Фрегаты данного проекта имеют водоизмещение около 4 тыс. тонн и способны развивать скорость до 30 узлов. Они вооружены, в частности, ракетным комплексом "Калибр", зенитным ракетным комплексом "Штиль-1" и ракетно-артиллерийским комплексом "Палаш", артиллерией, торпедными аппаратами и реактивной бомбометной установкой.

В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. Она включает около 10 боевых кораблей и судов обеспечения. В сентябре российские военные сообщали о двух подлодках, выполняющих задачи в Средиземном море.

Ранее российские корабли и подлодки наносили из акватории Средиземного моря удары крылатыми ракетами "Калибр" по боевикам в Сирии.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в Тартусе.

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