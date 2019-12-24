На "русификацию" Superjet выделят 15 млрд рублей

Министерство промышленности и торговли России выделит 14,867 млрд рублей на разработку самолета Superjet New с деталями российского производства, передает ТАСС 23 декабря.

"Контракт будет заключен в декабре 2019 года и будет рассчитан на два года", — сообщили в министерстве.

Эти средства будут направлены на конструкторские работы и исследования по программе SSJ с учетом максимального импортозамещения компонентов. Вся работа должна быть завершена до 15 декабря 2021 года.

Общие расходы на исследования и конструкторские работы составят 18,5 млрд рублей, однако эта сумма не окончательная.

Производитель SSJ — "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) — рассказал, что договор с Минпромторгом на 3,5 млрд на этап эскизного проекта модификации самолета Superjet 100 — SSJ-New был заключен в 2019 году.

Финансирование дальнейших работ в 2020–2021 годах составит 14,867 млрд рублей. По окончании этого периода, в 2021 году, планируется заключение нового контракта по выпуску комплекта рабочей конструкторской документации.

Уточняется также, что разработка обновленной модели самолета является частью госпрограммы "Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы".

Проект Минпромторга по разработке Superjet New предполагает модификацию самолета Superjet-100 с максимальным импортозамещением компонентов. Планируется, что доля российских компонентов составит 50–60%.

Sukhoi Superjet 100 — это российский ближнемагистральный самолет, способный летать на расстояние до 4,6 тыс. км и рассчитанный на перевозку 98 пассажиров.