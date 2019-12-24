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ИноСМИ

Steigan (Норвегия): Россия — лишь предлог для сохранения НАТО

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Солдаты румынской армии на военных учениях Combined Resolve III
Солдаты румынской армии на военных учениях Combined Resolve III.
Источник изображения: © flickr.com, U.S. Army photo by Sgt. Ian Schell

Запад вот уже несколько десятилетий поощряет и снабжает деньгами воюющие стороны в разных конфликтах, в том числе и в Европе. Любого неугодного сразу нарекают новым Гитлером. Американская геополитика толкает Европу на вечный конфликт с Россией, а Россия — вечный предлог для сохранения НАТО, пишет историк.

Фрегаты, которые чуть что - сразу тонут, проблемные и недолговечные американские истребители. Членство в НАТО обходится Норвегии в миллиарды крон. Когда существовал Советский Союз, а за ним - целая Организация Варшавского договора, североатлантическое сотрудничество хотя бы обещало королевству некую безопасность.

Сегодня Россия осталась одна, а ее ВВП сопоставим с испанским. Она - лишь предлог, чтобы поддерживать глобальный военный союз на плаву. В центре внимания уже не безопасность Европы - и это далеко не вся правда.

В 2005 году Владимир Путин назвал распад Советского Союза "величайшей геополитической катастрофой прошлого века". Запад - то есть США и их европейские союзники - в 1991 году лишился достойного военного противника и не преминул этим воспользоваться.

На многие страны обрушились бомбы, согнав с мест миллионы беженцев. Воюющие стороны всячески поощрялись и снабжались деньгами и оружием. Войны полностью разрушили инфраструктуру на территории в две трети Европы.

Путин не преувеличивал: мир дорого заплатил за военное господство Запада.

И чем обширнее разрушения, тем настырней становится пропаганда. Из назначенного противника малюют самого черта, лишь бы оправдать войну. Так, по словам Джорджа Буша-старшего, Саддам Хуссейн был хуже Гитлера.

Сенатор Линдси Грэм (Lindsey Graham) уверял, что Каддафи собирается напасть на Европу: "Так поступил Гитлер, а теперь собирается Каддафи". А Башар Асад? Послушать Белый дом, так он тоже Гитлер.

Эту риторику ретиво подхватывают газеты. Только с августа 1990 по январь 1991 года газеты The Washington Post и The New York Times сравнили Саддама Хуссейна с Гитлером 228 раз.

Двоих "новых Гитлеров" уже пытали, казнили и закопали в землю - а в войнах, которые не прекращаются с 2003 года, погибли более миллиона иракцев.

Американская геополитика толкает Европу на вечный конфликт с Россией. В лучших традициях Джеймса Бонда министр иностранных дел Майк Помпео выставил российского президента этаким агентом "Спектра" и сообщил, что лидер Китая "угнетает собственный народ".

Европе велят покупать не российский газ и китайские технологии, а американские - потому что мы "отстаиваем наши ценности в борьбе с несвободными странами". И когда пресса "повысит" Владимира Путина или Си Цзиньпина до Гитлера, возникнет серьезнейший повод для беспокойства - это значит, грядет война.

"Когда исчезнет коммунизм, за ним последует НАТО", - предрекал Шарль де Голль (Charles de Gaulle). Однако Североатлантический альянс, напротив, принял массу новых членов и на сегодняшний день представляет собой главнейшую угрозу миру во всем мире.

Раз за разом - вчера в Ираке и Ливии, сегодня в Сирии - НАТО подрывает конвенции ООН. Поэтому в интересах европейцев, чтобы Россия и Китай продолжали разрабатывать собственные системы вооружений.

Пока существует НАТО, нам только на руку, если страны вроде Ирана крепят оборону - в противном случае "оборонительный союз" во главе с США повторит сценарии Ирака, Ливии и Сирии, превратив 80 миллионов иранцев в беженцев.

Эрна Сульберг и Юнас Гар Стёре (Erna Solberg, Jonas Gahr Støre - лидеры консервативной "Хёйре" и левоцентристской Рабочей партии) вместе ходят на демонстрации со свечками в годовщину "Хрустальной ночи" (серия еврейских погромов, прокатившаяся по Германии в 1938 году, - прим перев.). Они обещают принять все возможные меры, чтобы, как выразилась Сульберг "искоренить распространяющиеся предрассудки".

Но ненависть, надвигающуюся на Европу, сеют как раз военные действия Запада в Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.


Жорж Шабер (George Chabert), профессор кафедры истории Норвежского института естественных и технических наук в Тронхейме

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3 комментария
№1
24.12.2019 08:10
историк дело говорит
0
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№2
24.12.2019 10:09
Казалось бы, очевидные вещи пишет, но не для большинства жителей Запада. Даже такое примитивные промывание мозгов очень эффективная штука - свои мозги очень мало у кого есть, очень мало кто способен задать очевидный вопрос: "А кому это выгодно? Кому не выгодно?"
+1
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№3
24.12.2019 10:18
Большинству людей это просто не надо. Эти темы не входят в сферу их непосредственных жизненных интересов. И просто интересов.
0
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