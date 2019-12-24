Индия и США расширяют военное сотрудничество

ЦАМТО, 23 декабря. Индия и США подтвердили актуальность ряда ранее подписанных соглашений и протоколов о дальнейшем развитии двустороннего оборонного и стратегического сотрудничества, особенно в военно-морской сфере.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на официальные источники, в ходе межминистерского диалога по формуле "2+2" между министрами обороны и иностранных дел двух стран, состоявшегося в Вашингтоне 19 декабря, стороны объявили о создании "горячей линии" между офисами министров обороны Индии и США.

Министры также одобрили создание аналогичной "горячей линии" между штаб-квартирой ВМС Индии в Нью-Дели и американским командованием в Индо-Тихоокеанском регионе на Гавайях, а также размещение офицера индийских ВМС в Центральном командовании Военно-морских сил США (NAVCENT) в Бахрейне для установления более тесного сотрудничества между двумя флотами.

Кроме того, как сообщили военные источники, был согласован вопрос о совместном патрулировании прибрежной зоны ряда стран Западной Азии и Восточной Африки, которые имеют первостепенное значение для индийского флота.

Согласно заявлению от 19 декабря, опубликованному государственным индийским информагентством PIB (Press Information Bureau), "обе стороны обязались и в дальнейшем углублять военное сотрудничество, в том числе между военными флотами Индии и США под управлением Индо-Тихоокеанского, Центрального и Африканского командований ВС США". Страны также намерены расширить подобное сотрудничество между СВ и ВВС.