СВ Португалии намерены модернизировать ОБТ "Леопард-2A6"

ЦАМТО, 23 декабря. Сухопутные войска Португалии намерены реализовать проект модернизации ОБТ "Леопард-2A6" компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW) в целях продления срока их эксплуатации и усовершенствования ряда подсистем.

Как сообщает Jane's International Defence Review, в соответствии с "Законом о военных программах на 2019-2030 гг.", на модернизацию танков в период с 2026 до 2030 гг. выделено 46,027 млн. евро, включая 2 млн. евро в 2026 году, 4 млн. евро в 2027 году, 12,027 млн. евро в 2028 году, 12,5 млн. евро в 2029 году и 15,5 млн. евро в 2030 году.

По информации источника издания, проект предусматривает установку тепловизионной камеры для водителя для улучшения переднего и заднего обзора во время маневрирования; блока кондиционирования воздуха для охлаждения электроники в башне и повышения комфорта экипажа; вспомогательного блока питания (ВСУ) для обеспечения повышенного энергопотребления; новой системы пожаротушения; улучшение системы электропитания, приводов башни и систем стабилизации орудия.

"Леопард-2A6" ВС Португалии вооружены 120-мм гладкоствольной пушкой L55 компании Rheinmetall, спаренным 7,62-мм пулеметом MAG FN Herstal и 7,62-мм пулеметом на вертлюге.

Как сообщал ЦАМТО, СВ Португалии получили 37 ОБТ "Леопард-2A6NL" из состава ВС Нидерландов в рамках подписанного в сентябре 2007 года представителями МО Португалии, Нидерландов и Агентства НАТО по техническому обеспечению и снабжению (NAMSA) соглашения, стоимость которого оценивается в 77,7 млн. евро (110,9 млн. долл.). Соглашение также предусматривало поставку запасных частей, инструмента, технической документации, систем внутренней связи SOTAS компании "Талес", одного учебного танка "Леопард-2A4" для подготовки водителей, 444 ед. 66-мм дымовых гранат, 450 ед. 120-мм боеприпасов HEAT-T, интеграцию 74 ед. 7,62-мм пулеметов MAG и радиостанций EID PRC-525, обучение персонала.

ОБТ "Леопард-2A6" были приняты на вооружение отдельной механизированной бригады (Brigada Mecanizada; BrigMec) СВ Португалии с октября 2008 года по декабрь 2009 года. Приобретенные танки предназначены для замены устаревших M60A3, полученных из состава ВС США с 1993 по 1996 гг.

Ранее, в 2017 году, поставленные ВС Португалии ОБТ "Леопард-2A6" уже были частично модернизированы с оснащением компактной цифровой программируемой системой внутренней связи ICC-251 компании EID, которая заменила систему SOTAS, а также системой боевого управления (BMS) разработки национальной компании Critical Software.