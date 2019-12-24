Войти
ЦАМТО

СВ Португалии намерены модернизировать ОБТ "Леопард-2A6"

528
0
0
Leopard-2A6
Leopard-2A6.
Источник изображения: rg.ru

ЦАМТО, 23 декабря. Сухопутные войска Португалии намерены реализовать проект модернизации ОБТ "Леопард-2A6" компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW) в целях продления срока их эксплуатации и усовершенствования ряда подсистем.

Как сообщает Jane's International Defence Review, в соответствии с "Законом о военных программах на 2019-2030 гг.", на модернизацию танков в период с 2026 до 2030 гг. выделено 46,027 млн. евро, включая 2 млн. евро в 2026 году, 4 млн. евро в 2027 году, 12,027 млн. евро в 2028 году, 12,5 млн. евро в 2029 году и 15,5 млн. евро в 2030 году.

По информации источника издания, проект предусматривает установку тепловизионной камеры для водителя для улучшения переднего и заднего обзора во время маневрирования; блока кондиционирования воздуха для охлаждения электроники в башне и повышения комфорта экипажа; вспомогательного блока питания (ВСУ) для обеспечения повышенного энергопотребления; новой системы пожаротушения; улучшение системы электропитания, приводов башни и систем стабилизации орудия.

"Леопард-2A6" ВС Португалии вооружены 120-мм гладкоствольной пушкой L55 компании Rheinmetall, спаренным 7,62-мм пулеметом MAG FN Herstal и 7,62-мм пулеметом на вертлюге.

Как сообщал ЦАМТО, СВ Португалии получили 37 ОБТ "Леопард-2A6NL" из состава ВС Нидерландов в рамках подписанного в сентябре 2007 года представителями МО Португалии, Нидерландов и Агентства НАТО по техническому обеспечению и снабжению (NAMSA) соглашения, стоимость которого оценивается в 77,7 млн. евро (110,9 млн. долл.). Соглашение также предусматривало поставку запасных частей, инструмента, технической документации, систем внутренней связи SOTAS компании "Талес", одного учебного танка "Леопард-2A4" для подготовки водителей, 444 ед. 66-мм дымовых гранат, 450 ед. 120-мм боеприпасов HEAT-T, интеграцию 74 ед. 7,62-мм пулеметов MAG и радиостанций EID PRC-525, обучение персонала.

ОБТ "Леопард-2A6" были приняты на вооружение отдельной механизированной бригады (Brigada Mecanizada; BrigMec) СВ Португалии с октября 2008 года по декабрь 2009 года. Приобретенные танки предназначены для замены устаревших M60A3, полученных из состава ВС США с 1993 по 1996 гг.

Ранее, в 2017 году, поставленные ВС Португалии ОБТ "Леопард-2A6" уже были частично модернизированы с оснащением компактной цифровой программируемой системой внутренней связи ICC-251 компании EID, которая заменила систему SOTAS, а также системой боевого управления (BMS) разработки национальной компании Critical Software.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
Португалия
США
Продукция
Leopard-2
М-60
Компании
FN Herstal
Krauss-Maffei
Rheinmetall
Thales
Проекты
NATO
Похожие новости
19.04.2017
Честное пиренейское
08.08.2014
Жесткая конкуренция на европейском рынке бронированных машин и кризис на Украине
27.12.2013
На крыше: состояние и тенденции в сфере дистанционно управляемых боевых модулей
18.07.2012
«Леопарды» наконец-то доберутся до Саудовской Аравии
25.05.2010
Сухопутные войска Португалии намерены приобрести дополнительно 18 ОБТ «Леопард-2A6»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.12 11:28
  • 1
Авиация в случае войны "достанет" врага из Арктики, заявил генерал
  • 24.12 11:14
  • 1
Прошел ремонт еще один противолодочный самолет Ту-142М3 Морской авиации ВМФ России
  • 24.12 11:07
  • 1
Массированный удар: Россия создаст беспилотный бомбардировщик
  • 24.12 11:01
  • 49
Мал, да удал: Як-130 применили в качестве штурмовиков в Алжире
  • 24.12 10:54
  • 1966
Как насчёт юмористического раздела?
  • 24.12 10:18
  • 3
Steigan (Норвегия): Россия — лишь предлог для сохранения НАТО
  • 24.12 10:16
  • 1
Англичане защищают родину у границ России
  • 24.12 10:16
  • 73
Зачем России универсальные десантные корабли
  • 24.12 09:48
  • 36
Робот "Федор" может стать торговой маркой
  • 24.12 09:47
  • 15
В течение недели будут готовы предложения, как решить проблему закредитованности предприятий ОПК - Путин
  • 24.12 08:24
  • 182
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 24.12 08:08
  • 1
Не тот уровень. Аналитик о словах генсека НАТО про встречу с Путиным
  • 24.12 07:35
  • 70
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 24.12 07:26
  • 15
Назван конкретный "виновник" космических провалов России
  • 24.12 00:32
  • 3
Турция к 2027 году построит шесть новых подводных лодок - Эрдоган