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РИА Новости

Авиация в случае войны "достанет" врага из Арктики, заявил генерал

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Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС Военно-космических сил России
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС Военно-космических сил России.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российские стратегические бомбардировщики в случае ядерного конфликта могут выдвинуться в Арктику, где нет средств поражения противника, и оттуда нанести удар возмездия, заявил РИА Новости бывший командующий Дальней авиацией (2009-2016 годы) генерал-лейтенант Анатолий Жихарев.

Заявление прозвучало 23 декабря - в день, когда Дальняя авиация ВВС России отмечает 105 лет со дня создания.

"В последнее время возможности стратегических бомбардировщиков существенно возросли, современные средства поражения позволяют российским "стратегам" выдвинуться в арктический регион, где нет средств поражения противника, и оттуда нанести удар возмездия", - заявил генерал.

При угрозе ядерной войны или если превосходящий противник вторгнется на российскую территорию, поднятие в воздух стратегических бомбардировщиков "продемонстрирует, что Россия готова применить ядерное оружие", отметил Жихарев.

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1 комментарий
№1
24.12.2019 11:28
Ага, если успеют взлететь, если их не накроют на аэродромах. Поэтому надо создавать БПЛА или опционально пилотируемые ракетоносцы, способные сутками висеть в воздухе. На дежурстве в воздухе всегда должно висеть какое-то количество очень экономичных (дозвуковых) ракетоносцев-стелсов, возможно и над своей территорией - под прикрытием своей ПВО.

Цитата, q
Российские стратегические бомбардировщики в случае ядерного конфликта могут выдвинуться в Арктику, где нет средств поражения противника, и оттуда нанести удар возмездия, заявил РИА Новости бывший командующий Дальней авиацией (2009-2016 годы) генерал-лейтенант Анатолий Жихарев.
И зачем для такой задачи создавать сверхзвуковой Ту-160М2? Денег слишком много: и Ту-160М2, и ПАК ДА? Очевидно же, что два проекта не потянуть, да и не нужно это - одного ПАК ДА должно хватить для всех задач. Разгоняться и прорывать ПВО должны боеприпасы, а не их носители. Для одного ПАК ФА потребовались индийцы, а тут аж два проекта и сами!
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