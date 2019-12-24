Авиация в случае войны "достанет" врага из Арктики, заявил генерал

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российские стратегические бомбардировщики в случае ядерного конфликта могут выдвинуться в Арктику, где нет средств поражения противника, и оттуда нанести удар возмездия, заявил РИА Новости бывший командующий Дальней авиацией (2009-2016 годы) генерал-лейтенант Анатолий Жихарев.

Заявление прозвучало 23 декабря - в день, когда Дальняя авиация ВВС России отмечает 105 лет со дня создания.

"В последнее время возможности стратегических бомбардировщиков существенно возросли, современные средства поражения позволяют российским "стратегам" выдвинуться в арктический регион, где нет средств поражения противника, и оттуда нанести удар возмездия", - заявил генерал.

При угрозе ядерной войны или если превосходящий противник вторгнется на российскую территорию, поднятие в воздух стратегических бомбардировщиков "продемонстрирует, что Россия готова применить ядерное оружие", отметил Жихарев.