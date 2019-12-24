Назначен новый начальник военного технополиса "Эра"

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Глава военной полиции генерал-лейтенант Владимир Ивановский назначен начальником инновационного технополиса "Эра", сообщили в РИА Новости в Минобороны.

"В настоящее время руководителем "Эра" является Владимир Ивановский", - сообщили в военном ведомстве.

На официальном сайте Минобороны 52-летний Ивановский по-прежнему числится начальником главного управления военной полиции.

До этого технопарк возглавлял полковник Федор Дедус, который, как еще в мае сообщал РБК, перешел на работу в администрацию президента.

Ивановский стал начальником Главного управления военной полиции Минобороны в августе 2016 года, ранее возглавлял Военную академию материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева. Доктор технических наук, профессор.

Военный инновационный технополис "Эра" Минобороны создан указом президента в 2018 году. Его основная цель - создание инновационной инфраструктуры и формирование эффективной модели организации научных исследований в интересах укрепления обороноспособности страны.