Войти
Деловая газета "Взгляд"

МРК "Ингушетия" с "Калибрами" завершил госиспытания

397
0
0
Малый ракетный корабль "Ингушетия" (заводской номер 638) проекта 21631 (шифр "Буян-М") выходит из Новороссийска на заводские ходовые испытания, 18.10.2019
Малый ракетный корабль "Ингушетия" (заводской номер 638) проекта 21631 (шифр "Буян-М") выходит из Новороссийска на заводские ходовые испытания, 18.10.2019.
Источник изображения: кадр из видео Ивана Иванова

Новейший малый ракетный корабль (МРК) проекта 21631 "Ингушетия" успешно завершил госиспытания и готовится к включению в состав Черноморского флота.

"Экипаж новейшего малого ракетного корабля Черноморского флота "Ингушетия" успешно завершил государственные испытания. В ходе проведения государственного испытания в акватории Черного моря моряки выполнили стрельбы из артиллерийского комплекса по морской, воздушной и береговой целям и испытательный пуск макета ракеты "Калибр" из пусковой шахты ракетного комплекса. Результаты испытаний недостатков в работе вооружения корабля не выявили", – передает ТАСС сообщение пресс-службы ЧФ.

Там добавили также, что была проверена работа энергетических установок, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, навигации и других систем корабельного оборудования, мореходные качества корабля, его управляемость, остойчивость и инерционные характеристики на разных ходовых режимах.

"Все комплексы, механизмы и вооружение корабля подтвердили заявленные кораблестроителями характеристики. Подъем Андреевского флага и включение малого ракетного корабля "Ингушетия" в состав Черноморского запланированы на конец декабря сего года", – говорится в сообщении.

Напомним, 12 ноября в ходе проверки вооружения "Ингушетии" был проведен испытательный пуск макета ракеты "Калибр" из пусковой шахты ракетного комплекса и выполнена проверочная артиллерийская стрельба по условным целям.

3 декабря экипаж "Ингушетии" провел артиллерийские стрельбы в Черном море.



Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
21631 Буян-М
Калибр КР
ЧФ
Похожие новости
04.07.2018
Модульный боец. Чем опасны новейшие корветы проекта 22160
31.10.2017
Черноморский флот РФ усилят несколькими кораблями с высокоточным оружием
05.07.2017
Невидимый стражник. На что способен новейший корвет "Совершенный"
24.08.2016
Зеленодольские кораблестроители спустили на воду очередной носитель крылатых ракет "Калибр" - источник
13.07.2015
Малые ракетные корабли "Буян-М" адаптируют к условиям северных морей
07.04.2014
Крым как звездный час для «боевого крыла» «Ак Барс Холдинга»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.12 11:28
  • 1
Авиация в случае войны "достанет" врага из Арктики, заявил генерал
  • 24.12 11:14
  • 1
Прошел ремонт еще один противолодочный самолет Ту-142М3 Морской авиации ВМФ России
  • 24.12 11:07
  • 1
Массированный удар: Россия создаст беспилотный бомбардировщик
  • 24.12 11:01
  • 49
Мал, да удал: Як-130 применили в качестве штурмовиков в Алжире
  • 24.12 10:54
  • 1966
Как насчёт юмористического раздела?
  • 24.12 10:18
  • 3
Steigan (Норвегия): Россия — лишь предлог для сохранения НАТО
  • 24.12 10:16
  • 1
Англичане защищают родину у границ России
  • 24.12 10:16
  • 73
Зачем России универсальные десантные корабли
  • 24.12 09:48
  • 36
Робот "Федор" может стать торговой маркой
  • 24.12 09:47
  • 15
В течение недели будут готовы предложения, как решить проблему закредитованности предприятий ОПК - Путин
  • 24.12 08:24
  • 182
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 24.12 08:08
  • 1
Не тот уровень. Аналитик о словах генсека НАТО про встречу с Путиным
  • 24.12 07:35
  • 70
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 24.12 07:26
  • 15
Назван конкретный "виновник" космических провалов России
  • 24.12 00:32
  • 3
Турция к 2027 году построит шесть новых подводных лодок - Эрдоган