МРК "Ингушетия" с "Калибрами" завершил госиспытания

Малый ракетный корабль "Ингушетия" (заводской номер 638) проекта 21631 (шифр "Буян-М") выходит из Новороссийска на заводские ходовые испытания, 18.10.2019.

Новейший малый ракетный корабль (МРК) проекта 21631 "Ингушетия" успешно завершил госиспытания и готовится к включению в состав Черноморского флота.

"Экипаж новейшего малого ракетного корабля Черноморского флота "Ингушетия" успешно завершил государственные испытания. В ходе проведения государственного испытания в акватории Черного моря моряки выполнили стрельбы из артиллерийского комплекса по морской, воздушной и береговой целям и испытательный пуск макета ракеты "Калибр" из пусковой шахты ракетного комплекса. Результаты испытаний недостатков в работе вооружения корабля не выявили", – передает ТАСС сообщение пресс-службы ЧФ.

Там добавили также, что была проверена работа энергетических установок, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, навигации и других систем корабельного оборудования, мореходные качества корабля, его управляемость, остойчивость и инерционные характеристики на разных ходовых режимах.

"Все комплексы, механизмы и вооружение корабля подтвердили заявленные кораблестроителями характеристики. Подъем Андреевского флага и включение малого ракетного корабля "Ингушетия" в состав Черноморского запланированы на конец декабря сего года", – говорится в сообщении.

Напомним, 12 ноября в ходе проверки вооружения "Ингушетии" был проведен испытательный пуск макета ракеты "Калибр" из пусковой шахты ракетного комплекса и выполнена проверочная артиллерийская стрельба по условным целям.

3 декабря экипаж "Ингушетии" провел артиллерийские стрельбы в Черном море.

Дмитрий Зубарев