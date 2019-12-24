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Военно-промышленный курьер

Англичане защищают родину у границ России

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Источник изображения: vpk-news.ru

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон отправился в Эстонию, где на военной базе Тапа близ Таллина находятся 850 солдат и офицеров вооруженных сил Соединенного королевства.

Премьер-министр пожелал соотечественникам счастливого Рождества и собственноручно подавал им рождественский обед, сообщило ВВС. "То, что вы делаете, – сказал Джонсон своим военным, – невероятно важно, потому что вы обеспечиваете, чтобы все в нашей стране могли праздновать Рождество в спокойствии и безопасности, – это то, ради чего вы здесь. То, что вы делаете, – доказательство того, что НАТО работает и является альянсом, миссии которого ответственно выполняет наша страна".

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Эстония
Проекты
NATO
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1 комментарий
№1
24.12.2019 10:16
А чего не в самой России защищают Британию и возможность праздновать Рождество, как солдаты вермахта когда-то?
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