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Российская газета

Черноморский флот усилит еще один носитель "Калибров"

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Источник изображения: Алексей Мальгавко/РИА Новости

До конца года в состав Черноморского флота ВМФ России войдет малый ракетный корабль "Ингушетия". Подъем Андреевского флага на МРК ожидается 26-27 декабря, пишет Flot.com со ссылкой на Минобороны России.

"Ингушетию" заложили на Зеленодольском заводе в 2014 году, через пять лет спустили на воду и перегнали на Черное море для испытаний. Это многоцелевой корабль проекта 21631 "Буян-М", его официальное предназначение - охрана и защита прибрежных экономических вод. Однако опыт боевого применения по целям в Сирии показал, что возможности МРК гораздо шире.

Главным вооружением "Ингушетии" - восьмого корабля серии, - является пусковая установка на восемь крылатых ракет семейства "Калибр". Противокорабельная версия ракеты летает на 500 километров, для ударов по суше используется другой вариант, с дальностью 1500-2000 км. Небольшая осадка и габариты позволяют "Буянам" ходить по внутренним водным путям России и при необходимости оперативно перебазироваться, например, с Черного моря в Балтийское или обратно.


Антон Валагин

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Страны
Россия
Сирия
Компании
ЗДЗ Горького
Минoбороны РФ
Проекты
21631 Буян-М
Калибр КР
ЧФ
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