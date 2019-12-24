Тральщик "Александр Обухов" обезвредил немецкие мины у острова Гогланд

Экипаж новейшего тральщика "Александр Обухов" выявил и обезвредил два десятка боеприпасов времен Великой Отечественной войны у острова Гогланд. Минувшим летом здесь проходила экспедиция под эгидой Русского географического общества. Корабли, суда и инженерное подразделение Балтийского флота обеспечивали работу экспедиции, в том числе и по очистке территории от взрывоопасных предметов.

Об этом в интервью газете "Красная звезда" рассказал командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов. Кстати, в экспедиции на острове Гогланд участвовали президент РФ и министр обороны. При очистке территории экипаж "Александра Обухова" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин, которые с помощью роботизированной подводной техники уничтожили на месте. А всего на территории Калининградской области обезвредили в 2019 году более семи тысяч взрывоопасных предметов.

Командующий Александр Носатов сообщил также и о том, что корабли и суда Балтфлота совершили в текущем году десять дальних походов, побывали в четырех океанах, 16 морях, 17 иностранных портах. А отряд во главе со сторожевым кораблем "Ярослав Мудрый" участвовал в совместных российско-индийских учениях "Индра-2019", учебный корабль "Перекоп" совершил трансокеанский переход вокруг Евразии.

Светлана Цыганкова