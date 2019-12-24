Войти
Газета.ru

Новые кадры: Минобороны провело крупную ротацию

687
0
0

Минобороны провело крупную кадровую ротацию

В российском Минобороны произошла серьезная кадровая ротация, сообщают СМИ. По информации журналистов, в первую очередь, изменения коснулись ВМФ. В мае этого года там появился новый главнокомандующий. Кроме того, начальство сменилось также на Черноморском и Северном флоте.

В Министерстве обороны России произошла "серьезная кадровая ротация", сообщают "Известия" со ссылкой на источники в военном ведомстве. Там отметили, что приказы о назначении высокопоставленных офицеров были подписаны несколько дней назад.

Самым сенсационным издание назвало переход на пост главы технополиса "Эра" руководителя военной полиции генерал-лейтенанта Владимира Ивановского. Этот технополис занимается развитием и внедрением инновационных технологий в оборонной сфере.

На базе "Эры" проводят исследования квантовых решений, искусственного интеллекта и робототехники.

Там работают военные и гражданские ученые, а также служат призывники из ведущих вузов России, которые выдержали конкурсный отбор. Исследовательской деятельностью занимаются более 30 научных организаций и предприятий промышленности.

Ивановский - доктор технических наук - по данным "Известий", неоднократно бывал в Сирии, где организовывал работу подчиненных в условиях миротворческой операции. В августе 2016 года он стал начальником военной полиции, но служба там была только кратким эпизодом его биографии. Большая часть карьеры генерала связана с высшими учебными заведениями Минобороны.

Перестановки произошли в основном в Военно-морском флоте: там появится новый руководитель Главного штаба - вместо вице-адмирала Андрея Воложинского будет адмирал Александр Витко, который в 2014 году был командующим Черноморским флотом.

На пост его заместителя назначили вице-адмирала Владимира Касатонова. В 2016 году он возглавил ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия имени Адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова". Касатонов станет первым офицером из военного вуза, назначенным на такую должность в ВМФ. Как отмечают собеседники "Известий" в военном ведомстве, он принимал участие в сирийской операции.

Перемены в российском флоте были еще в мае нынешнего года - у него появился новый главнокомандующий. Им стал адмирал Николай Евменов.

На этом посту он сменил адмирала Владимира Королева. Евменов - выпускник Высшего военно-морского училища подводного плавания имени Ленинского комсомола и Военно-морской академии имени Адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова. Он был старшим помощником, а после - командиром подводных лодок К-490 и К-506. После завершения академии Генштаба он возглавлял 25-ю дивизию подводных лодок, командовал Подводными силами Тихоокеанского флота. В 2012 году Евменова назначили начальником штаба Северного флота, а в 2016-м - его командующим.

Когда министр обороны Сергей Шойгу вручал ему штандарт командующего, он отмечал, что Евменов "обладает большим опытом решения сложных и ответственных задач, стоящих перед объединенным стратегическим командованием, и в новой должности в полной мере реализует свои разносторонние знания и высокие морально-деловые качества".

В 2017 году указом президента ему присвоили звание адмирал. За годы службы он был награжден орденами "За военные заслуги" и "За морские заслуги", а также ведомственными медалями Минобороны РФ.

Несмотря на то что Евменов в прошлом - подводник, его замами, как отмечают "Известия", служат преимущественно офицеры, командовавшие надводными кораблями.

В мае Путин также назначил новым командующим Черноморским флотом вице-адмирала Игоря Осипова, который ранее занимал пост командующего Каспийской флотилией.

До этого во главе Черноморского флота был вице-адмирал Александр Моисеев. Указом президента он сменил адмирала Евменова на посту командующего Северного флота.

За два месяца до этого ТАСС со ссылкой на источник в Министерстве обороны сообщал, что новым заместителем главнокомандующего ВМФ по вооружениям стал вице-адмирал Игорь Мухаметшин. Там отметили, что в этой должности он сменил вице-адмирала Виктора Бурсука, отправленного в отставку по возрасту. Бурсук занимал пост замглавкома ВМФ по вооружениям с октября 2013 года. Мухаметшин до этого был начштаба - первого заместителя командующего Балтфлотом.


Кристина Сизова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Компании
ВПВС РФ
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
AI
Военные учения
КФ
Робот
СФ
ТОФ
ЧФ
Похожие новости
30.07.2019
С морским характером: Путин призвал создать в России уникальный флот
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
01.08.2018
Андреевский флаг в четырех средах
02.08.2017
Салют Андреевскому флагу
01.08.2016
День ВМФ России: время подвести итоги обновления российского флота
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.12 11:28
  • 1
Авиация в случае войны "достанет" врага из Арктики, заявил генерал
  • 24.12 11:14
  • 1
Прошел ремонт еще один противолодочный самолет Ту-142М3 Морской авиации ВМФ России
  • 24.12 11:07
  • 1
Массированный удар: Россия создаст беспилотный бомбардировщик
  • 24.12 11:01
  • 49
Мал, да удал: Як-130 применили в качестве штурмовиков в Алжире
  • 24.12 10:54
  • 1966
Как насчёт юмористического раздела?
  • 24.12 10:18
  • 3
Steigan (Норвегия): Россия — лишь предлог для сохранения НАТО
  • 24.12 10:16
  • 1
Англичане защищают родину у границ России
  • 24.12 10:16
  • 73
Зачем России универсальные десантные корабли
  • 24.12 09:48
  • 36
Робот "Федор" может стать торговой маркой
  • 24.12 09:47
  • 15
В течение недели будут готовы предложения, как решить проблему закредитованности предприятий ОПК - Путин
  • 24.12 08:24
  • 182
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 24.12 08:08
  • 1
Не тот уровень. Аналитик о словах генсека НАТО про встречу с Путиным
  • 24.12 07:35
  • 70
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 24.12 07:26
  • 15
Назван конкретный "виновник" космических провалов России
  • 24.12 00:32
  • 3
Турция к 2027 году построит шесть новых подводных лодок - Эрдоган