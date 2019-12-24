Новые кадры: Минобороны провело крупную ротацию

Минобороны провело крупную кадровую ротацию

В российском Минобороны произошла серьезная кадровая ротация, сообщают СМИ. По информации журналистов, в первую очередь, изменения коснулись ВМФ. В мае этого года там появился новый главнокомандующий. Кроме того, начальство сменилось также на Черноморском и Северном флоте.

В Министерстве обороны России произошла "серьезная кадровая ротация", сообщают "Известия" со ссылкой на источники в военном ведомстве. Там отметили, что приказы о назначении высокопоставленных офицеров были подписаны несколько дней назад.

Самым сенсационным издание назвало переход на пост главы технополиса "Эра" руководителя военной полиции генерал-лейтенанта Владимира Ивановского. Этот технополис занимается развитием и внедрением инновационных технологий в оборонной сфере.

На базе "Эры" проводят исследования квантовых решений, искусственного интеллекта и робототехники.

Там работают военные и гражданские ученые, а также служат призывники из ведущих вузов России, которые выдержали конкурсный отбор. Исследовательской деятельностью занимаются более 30 научных организаций и предприятий промышленности.

Ивановский - доктор технических наук - по данным "Известий", неоднократно бывал в Сирии, где организовывал работу подчиненных в условиях миротворческой операции. В августе 2016 года он стал начальником военной полиции, но служба там была только кратким эпизодом его биографии. Большая часть карьеры генерала связана с высшими учебными заведениями Минобороны.

Перестановки произошли в основном в Военно-морском флоте: там появится новый руководитель Главного штаба - вместо вице-адмирала Андрея Воложинского будет адмирал Александр Витко, который в 2014 году был командующим Черноморским флотом.

На пост его заместителя назначили вице-адмирала Владимира Касатонова. В 2016 году он возглавил ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия имени Адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова". Касатонов станет первым офицером из военного вуза, назначенным на такую должность в ВМФ. Как отмечают собеседники "Известий" в военном ведомстве, он принимал участие в сирийской операции.

Перемены в российском флоте были еще в мае нынешнего года - у него появился новый главнокомандующий. Им стал адмирал Николай Евменов.

На этом посту он сменил адмирала Владимира Королева. Евменов - выпускник Высшего военно-морского училища подводного плавания имени Ленинского комсомола и Военно-морской академии имени Адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова. Он был старшим помощником, а после - командиром подводных лодок К-490 и К-506. После завершения академии Генштаба он возглавлял 25-ю дивизию подводных лодок, командовал Подводными силами Тихоокеанского флота. В 2012 году Евменова назначили начальником штаба Северного флота, а в 2016-м - его командующим.

Когда министр обороны Сергей Шойгу вручал ему штандарт командующего, он отмечал, что Евменов "обладает большим опытом решения сложных и ответственных задач, стоящих перед объединенным стратегическим командованием, и в новой должности в полной мере реализует свои разносторонние знания и высокие морально-деловые качества".

В 2017 году указом президента ему присвоили звание адмирал. За годы службы он был награжден орденами "За военные заслуги" и "За морские заслуги", а также ведомственными медалями Минобороны РФ.

Несмотря на то что Евменов в прошлом - подводник, его замами, как отмечают "Известия", служат преимущественно офицеры, командовавшие надводными кораблями.

В мае Путин также назначил новым командующим Черноморским флотом вице-адмирала Игоря Осипова, который ранее занимал пост командующего Каспийской флотилией.

До этого во главе Черноморского флота был вице-адмирал Александр Моисеев. Указом президента он сменил адмирала Евменова на посту командующего Северного флота.

За два месяца до этого ТАСС со ссылкой на источник в Министерстве обороны сообщал, что новым заместителем главнокомандующего ВМФ по вооружениям стал вице-адмирал Игорь Мухаметшин. Там отметили, что в этой должности он сменил вице-адмирала Виктора Бурсука, отправленного в отставку по возрасту. Бурсук занимал пост замглавкома ВМФ по вооружениям с октября 2013 года. Мухаметшин до этого был начштаба - первого заместителя командующего Балтфлотом.

Кристина Сизова