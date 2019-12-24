Der Spiegel (Германия): генсек НАТО хочет встретиться с Путиным

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что готов лично встретиться с Владимиром Путиным. Это важный сигнал, считает немецкий журнал "Шпигель", ведь встреч между представителями России и НАТО на высшем уровне не было с 2014 года. Улучшить отношения с Россией призывал и Дональд Трамп.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что готов лично встретиться с Владимиром Путиным, передает Der Spiegel.

Это важный сигнал, считает немецкий журнал, ведь встреч между представителями России и НАТО на высшем уровне не проводилось с 2014 года.

Столтенберг выразил желание возобновить общение, после того как получил открытую поддержку от президента США Дональда Трампа на саммите НАТО в Лондоне в начале декабря. По мнению Трампа, иметь хорошие отношения с Россией для НАТО очень важно. Германия и Франция давно уже занимают аналогичную позицию.

"Россия - наш крупнейший сосед, и останется таковой", - подчеркнул Столтенберг, объясняя свое решение.