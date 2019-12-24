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ЦАМТО

Исполнилось 105 лет дальней авиации

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Биплан «Илья Муромец»
4-моторный цельнодеревянный биплан «Илья Муромец».
Источник изображения: aviapanorama.ru

ЦАМТО, 23 декабря. В 2019 году план боевой подготовки дальней авиации выполнен на 100 проц. С соединениями и частями дальней авиации, а также подразделениями обеспечения проведено более 40 учений различного уровня.

В течение года экипажи дальней авиации налетали около 20 тыс. часов, при этом средний налет на экипаж составил более 100 часов.

Дальняя авиация берет свое начало от эскадры воздушных кораблей "Илья Муромец". Это первое в мире соединение тяжелых бомбардировщиков было создано на основании решения военного совета Российской армии, которое было высочайше утверждено 23 декабря 1914 года.

За годы Первой мировой войны экипажи эскадры выполнили около 400 боевых вылетов на разведку и бомбардировку объектов противника. В воздушных боях ими уничтожено 12 вражеских истребителей. 39 воспитанников эскадры стали Георгиевскими кавалерами.

С началом Великой Отечественной войны экипажи дальнебомбардировочных частей уже в полдень 22 июня 1941 вступили в боевые действия по уничтожению скопления немецко-фашистских войск в районах Сувалки и Прасныш. 23 июня совместно с морскими летчиками они бомбили объекты глубокого тыла фашистов и их союзников в Данциге, Кенигсберге, Варшаве, Кракове, Бухаресте.

За годы войны экипажи дальних бомбардировщиков совершили около 220 тыс. боевых вылетов, сбросили на войска и объекты противника 2 млн. 276 тысяч бомб различного калибра. 312 авиаторов-дальников стали Героями Советского Союза, а 6 удостоены этого звания дважды.

Поступившие на вооружение дальней авиации в 70-80-е годы новые авиационные комплексы Ту-22М, Ту-95МС, Ту-160 подняли на новую высоту роль и место Дальней авиации в общей системе обороны страны. Вооруженные крылатыми ракетами большой дальности стратегические ракетоносцы способны не только наносить мощные удары по заданным целям в любой точке Земного шара, но, также, не прибегая непосредственно к военным действиям, демонстрировать решимость применения своего оружия.

Сегодня Дальняя авиация является компонентом стратегических ядерных сил, составной частью Воздушно-космических сил, служит для решения стратегических и оперативных задач на всех стратегических направлениях, сообщает Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил.

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