ЦАМТО, 23 декабря. Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов рассказал журналистам, что в новом году Балтийский флот ждут новые масштабные задачи.

По его словам, намечены более 10 дальних походов в районы Средиземноморья, Атлантического и Индийского океанов, участие надводных кораблей и судов в межфлотских и международных учениях.

"В следующем году будет сформировано еще одно мотострелковое соединение с местом дислокации в Калининградской области", – сказал адмирал Александр Носатов. – Продолжится работа по перевооружению, модернизации имеющейся техники и поступление новой. В боевой состав флота, например, должен войти очередной малый ракетный корабль проекта 22800 "Каракурт". По-прежнему будем участвовать в Армейских играх, в обеспечении государственных испытаний строящихся и ремонтирующихся кораблей для ВМФ России. Иными словами, делать все от нас зависящее для дальнейшего укрепления военно-морской мощи государства".

По словам адмирала Александра Носатова, вдали от родных берегов сейчас находятся 6 кораблей и судов Балтийского флота, четверо из них – сторожевой корабль "Ярослав Мудрый", плавучая мастерская "ПМ-82", морской буксир "Виктор Конецкий" и танкер "Ельня" – выполняют задачи боевой службы в составе постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море. Завершается плавание учебного корабля "Перекоп". Океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский" в начале декабря покинуло Кронштадт для участия в кругосветной экспедиции ВМФ России, посвященной 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна. Экспедиция организована по решению министра обороны и проводится в тесном взаимодействии с Русским географическим обществом. 28 января, в день открытия Антарктиды, экипаж ОИС "Адмирал Владимирский" совместно с экипажем ОИС Северного флота "Янтарь" и сотрудниками российской антарктической станции "Беллинсгаузен" будет участвовать в памятных мероприятиях на ледовом континенте. Домой судно должно вернуться в июне, сообщает Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г.Калининград).