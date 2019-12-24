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ЦАМТО

В РВСН завершено создание учебно-тренировочных средств

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Автономная пусковая установка комплекса "Ярс"
Автономная пусковая установка комплекса "Ярс".
Источник изображения: Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

ЦАМТО, 23 декабря. В РВСН полностью завершено создание учебно-тренировочных средств для ракетного комплекса "Ярс".

Программное обеспечение и состав информации новейших тренажеров идентичны тем, которыми оснащены реальные боевые машины.

Они позволяют моделировать в виртуальном пространстве динамику перемещения машин в любых экстремальных условиях с учетом рельефа местности, различных дорожных покрытий и препятствий. Причем для каждого образца вооружения, поступающего в РВСН, создаются свои тренажеры, которые объединены в одну учебно-тренировочную сеть, сообщает Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения.

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  • В новости упоминаются
Продукция
РС-24 Ярс
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