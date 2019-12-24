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Известия.ru

Минобороны получило первый комплект ЗРК С-350

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Концерн "Алмаз-Антей" передал Министерству обороны России первый комплект новейшей зенитно-ракетной системы С-350 "Витязь". Об этом сообщила пресс-служба предприятия в понедельник, 23 декабря.

Церемония передачи прошла 22 декабря на полигоне Капустин Яр (Астраханская область). В ходе приемо-сдаточных испытаний технику вывели на полигон и продемонстрировали облет с сопровождением реальных воздушных целей, передает "РИА Новости".

В октябре "Алмаз-Антей" досрочно передал Министерству обороны России второй полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф". Передача первого комплекта также была досрочной и состоялась 12 сентября.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-350 50Р6А "Витязь"
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
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